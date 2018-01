Død mands DNA genskabt fra hans levende slægtninge

VIDENSKAB: "Det er jo ren Jurassic Park," griner professor Karsten Kristiansen fra Københavns Universitet, da Videnskab.dks journalist fortæller ham, at det for første gang er lykkedes en forskergruppe at lave en omvendt rekonstruktion af et genom.

Et genom, også kaldet arvemassen, dækker over det fuldstændige sæt gener for en organisme.

I dette tilfælde er der tale om generne fra slaven Hans Jonathan, der blev født på Dansk-Vestindien for 236 år siden, og som barn flyttede med sin familie - og sine danske slaveejere - til Danmark.

De fysiske rester af Hans Jonathan er for længst forsvundet, og forskerne har derfor ikke haft adgang til DNA fra ham selv – de har alene rekonstrueret en stor del af hans gener ud fra nulevende slægtninge. Det er første gang i verdenshistorien, at en forskergruppe viser, at dét kan lade sig gøre.

Det er islandske forskere, der har publiceret de nye resultater, og det er der en særlig grund til.

Hans Jonathan, som havde en dansk far og en afrikansk mor, flygtede nemlig fra sit liv som slave i Danmark til Island i 1802 og boede der, til han døde i 1827. Som en fri mand, 43 år gammel.

Han er fortsat lidt af et frihedssymbol hos den islandske befolkning.

Professor Mikkel Heide Schierup, der ligesom Karsten Kristiansen arbejder ved Biologisk Institut, dog på Aarhus Universitet, har læst det nye studie og finder ligeledes forskningen fascinerende:

- Min umiddelbare reaktion er, at det er super sejt. Det er et fascinerende stykke arbejde og et super veludført og grundigt studie, siger han og roser blandt andet den meget høje kvalitet af data.

Hans Jonathan havde formentlig ikke turdet håbe på, at han skulle blive i Island resten af livet, men ikke desto mindre var det sådan, det gik.

I Island fandt han også sin kone, Katrin, og sammen fik de to børn.

Herved blev grundstenen lagt til en slægt, der i dag tæller ca. 1.000 efterkommere.

De islandske forskere har brugt DNA fra 182 af dem til at rekonstruere 38 procent af det genmateriale Hans Jonathan har fået fra sin afrikanske mor.

Hans far var måske, måske ikke, den danske slaveejer Ludvig Heinrich Ernst von Schimmelmann.

Forskernes arbejde blev en anelse lettere af, at Hans Jonathan var den første sorte mand nogensinde til at sætte fod i Island, og at Island har en omfattende database over befolkningens genom.

Men det har alligevel trukket tænder ud, lyder det fra hovedforfatteren Kári Stefánsson. Eller, som han udtrykker det:

- Intet, der er værd at gøre, er let, siger den islandske genforsker og neurolog til Videnskab.dk.