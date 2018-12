Død sejhval sejlet til Hobro: Hvalen må gerne klappes

HOBRO: Den døde hval i Mariager Fjord er ankommet til havnen i Hobro efter en vellykket bjærgning.

Det fortæller vildtkonsulent Ivar Høst, Naturstyrelsen Kronjylland.

- Det har været en rigtig god oplevelse. Der har været et fantastisk samarbejde mellem mange mennesker, siger han.

Den ti meter lange sejhval er søndag formiddag blevet bjærget ved hjælp af træskibet Valkyrie, som Hobro Værft har stillet til rådighed.

Lokale sportsdykkere sørgede for at spænde fem stropper om livet på hvalen.

Derefter kunne hvalen trækkes fri af det lave vand i Ørnedalsbugten.

Med hvalen på slæb kunne Valkyrie sætte kurs mod havnen i Hobro fire kilometer derfra.

Tirsdag formiddag ankommer en række eksperter, som vil begynde at skære hvalen op.

Håbet er, at det kan løfte sløret for, om den har været syg eller skadet.

Som udgangspunkt kan publikum indtil da få lov at se og røre hvalen.

- Man må godt gå hen og klappe den pænt og ordentligt.

- Men hvis vi ser tegn på, at nogle vil klatre op på den, vil vi lave en afspærring, siger Ivar Høst.

Den døde hval er et tilløbsstykke, og mange børnefamilier har søndag eftermiddag taget turen forbi havnen for at se det store dyr.

Hvalen har svømmet rundt i Mariager Fjord siden 27. november. Men fredag blev den fundet død.

Først blev det antaget, at der var tale om en vågehval. Men senere stod det klart, at der var tale om sejhvalen, som er en sjælden gæst i danske farvande.

Sejhvalen lever normalt i Atlanterhavet flere tusinde kilometer fra Mariager Fjord.

I 1955 blev en sejhval aflivet i Svendborg, og i 1980 blev en sejhval fundet strandet på Nordals.

Sejhvalen findes i omkring 50.000 eksemplarer og betegnes som en truet dyreart.

Voksne sejhvaler bliver ifølge hvaler.dk mellem 12 og 18 meter lange og vejer 20 til 30 ton. Så stor er hvalen i Hobro ikke. Den anslås at være cirka ti meter lang og veje otte ton.

Når den døde hval er blevet obduceret, vil skelettet blive overdraget til Statens Naturhistoriske Museum.

/ritzau/