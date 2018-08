Dødboldsmål sænkede Hobro

Fodbold: Fredag aften blev det til et 2-0 nederlag til Hobro, da de mødte AGF på hjemmebane. Hobro har haft svært ved at forsvare sig mod dødbolde, og det skulle vise sig at få afgørende betydning endnu engang.

Hobro-tilhængerne fik et glædeligt gensyn med sidste sæsons topscorer Pål Alexander Kirkevold, der var tilbage i startopstillingen mod AGF efter at have siddet ude med en skade siden sæsondebuten mod Vejle. Til gengæld måtte de undvære Edgar Babayan, der måtte udgå med en knæskade mod Randers i sidste weekend.

Det startede godt ud for Hobro, der fik sat sig på kampens indledning. Efter fem minutters spil kunne Vito Hammershøy-Mistrati sende et frispark ind i panden på Yaw Amankwah, der dog ikke fik den rigtige retning på bolden.

Bare fem minutter senere fik AGF et hjørnespark, som Bror Blume tog sig af. Mustafa Amini tog et smart løb i feltet, der snød Hobro forsvaret og fik panden på Blumes indlæg, og så stod der 1-0 til stor glæde for de mange AGF-tilhængere, der havde taget turen til Hobro.

Efter scoringen kunne AGF stille sig ned defensivt og spille på omstillinger, hvilket så ud til at passe David Nielsens tropper fint.

Hobro ville dog mere. Efter 23 minutter fik Sabbi en gylden mulighed, da Aleksandar Jovanovic i AGF-buret ikke fik clearet et indlæg. Bolden dumpede ned for fødderne af Hobros topscorer, der sparkede på stolpen.

10 minutter senere fik Hobro en ny chance for at udligne. Vito Hammershøy-Mistrati erobrede en bold lige udenfor AGF’s målfelt og fandt Pål Alexander Kirkevold, der med et hurtigt træk kom fri til en afslutning med højrefoden, men skuddet gik lige forbi mål.

Første halvleg endte dog uden mål til Hobro og en føring til udeholdet.

Anden halvleg startede med en chance til AGF. Efter tumult i feltet faldt bolden ned til Bror Blume, der sendte en afslutning afsted, men bolden blev blokeret af Jesper Bøge.

Kort efter havde udeholdet dog mere held i sprøjten, da Dino Mikanovic fik sendt et fladt indlæg ind til Jens Stage, der uden problemer kunne sende bolden ind bag Jesper Rask i Hobro målet. To minutter spillet af anden halvleg og 2-0 til AGF.

Få minutter senere fik Hobro et frispark udenfor feltet. Pål Alexander Kirkevold tog chancen og sparkede direkte, men Aleksandar Jovanovic fik reddet flot på trods af flere tvivlsomme indgreb i løbet af kampen.

Efter 55 minutter fik Djiby Fall en mulighed for at reducere da Jesper Bøge fandt ham med en høj bold i feltet, men han formåede ikke at få kraft nok i sit hovedstød, og Alexandar Jovanovic kunne nemt gribe bolden.

Men Hobro blev ved med at give chancer væk i den anden ende. Efter flot kombinationsspil i mellem Hobros forsvarsspillere, stod indskiftede Tobias Sana helt fri i feltet, men Jesper Rask fik afværget.

Efter 82 minutter skiftede Hobro Pål Alexander Kirkevold ud med Quincy Antipas. Nordmanden havde set træt ud siden pausen for Hobro, og det blev ikke til det comeback for sidste sæsons topscorer, som man kunne have håbet på.

Quincy Antipas’ første aktion var et saksespark i feltet, men bolden blev blokeret af et kompakt AGF-forsvar.

Hobro prøvede og prøvede, men de kom ikke frem til chancer, der for alvor blev farlige for AGF, bortset fra et skud i 91. minut fra indskiftede Frans Dhia Putros, som Aleksandar Jovanovic netop fik reddet. I 92. minut kom det til at se endnu mere sort ud for Hobro, da holdets topscorer Emmanuel Sabbi måtte gå ud, med en skade. Kampen endte i en fortjent 2-0 sejr til AGF, og Hobro har stadig meget at arbejde med både offensivt og defensivt