NORDJYLLAND: Nattens voldsomme kuldegrader, hvor der sine steder er målt mere end 13 minusgrader, har - ikke bare i Nordjylland, men hele landet - givet lynende travlhed hele morgenen hos både Falck og SOS Dansk Autohjælp.

Og meldingerne fra de to hjælpefirmaer er enslydende: Det er starthjælp, der udgør langt hovedparten af opgaverne.

- Det er vores travleste morgen hidtil i denne vinter. Alene i Nordjylland har vi haft over 100 opgaver, hvoraf de cirka 70 procent er starthjælp, konstaterer Anette Bjørn Juncker, vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp, der også står for FDMs Vejhjælp.

Afsindig mange opgaver

- Når det først har været en del fugt, og vi så når ned på de her frostgrader, så dør batterierne, og vi får travlt. Vi har kunnet mærke det siden klokken fem i morges, siger vagtcentralchefen.

Også hos Falck har der været ekstrem travlhed her til morgen.

- Jeg blev ikke specielt populær hos vagtcentralen, da jeg ringede derover for at få trukket tallene for Nordjylland. De har nemlig lynende travlt. Men de kunne sige, at der her til morgen frem til cirka 9.30 har været tæt på 100 opgaver i Nordjylland. Det er afsindigt meget på en morgen, og det er mindst tre gange så meget som de plejer at have på en normal morgen, så der er pres på. Det er stort set starthjælp det hele, oplyser Jesper Jakobsen, kommunikationsmedarbejder hos Falck.

Hele landet ramt

- Så med mindre man har vigtige ærinder, så lad være med køre ud, lyder meldingen.

Han fortæller, at det er hele landet, der er ramt.

- Vi har 20 biler kørende ude med starthjælp, og der er så meget pres på, at vi har måttet sætte vores normale regel om ventetid på max en time ud af kraft. Det er beklageligt, men der er simpelthen så meget efterspørgsel her til morgen, siger Jesper Jakobsen.