Døde Hawkings ord transmitteres til det nærmeste sorte hul

Under en begravelsesceremoni for afdøde Stephan Hawking i London fremføres et musikværk af den græske komponist Vangelis, hvori Hawkings ord vil blive transmitteret ud i rummet fra rumorganisationen ESA's antenne i Spanien. Ifølge Hawkings datter vil musikken og hans ord blive rettet mod det nærmeste sorte hul: 1A 0620-00. Foto: Lucas Jackson/Reuters