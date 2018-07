Dødstal på 75 efter japansk uvejr overstiger 2014-katastrofe

Historisk kraftig regn har i løbet af de seneste dage dræbt mindst 75 mennesker i Japan.

Det oplyser myndighederne mandag. Søndag lød det bekræftede antal døde på 48.

Mange andre savnes fortsat efter uvejret, som har forårsaget oversvømmelser og jordskred og ødelagt store dele af den centrale og vestlige del af landet.

Lokale medier rapporterer, at dødstallet kan være så højt som 90.

Premierminister Shinzo Abe advarede søndag om, at det er "et kapløb mod tiden" for at redde folk, som desperat har brug for hjælp fra redningsarbejdere.

I landsbyer i den centrale og vestlige del af Japan sidder beboere fanget på hustage, hvor de har søgt i sikkerhed fra de voldsomme oversvømmelser.

Flere end 50.000 redningsarbejdere, politibetjente og militærfolk er sat ind for at afhjælpe katastrofen.

Det voldsomme uvejr har flere steder efterladt hele landsbyer begravet i vand og mudder. Nogle steder er det kun toppen af trafiklysene, der stikker op.

Dødstallet er steget støt de seneste dage, i takt med at redningsarbejdere er nået frem til de ramte områder.

Tallet har nu oversteget dødstallet fra den seneste katastrofe relateret til regn i landet. I 2014 mistede mindst 74 mennesker livet i jordskred forårsaget af kraftig regn i regionen Hiroshima.

/ritzau/AFP