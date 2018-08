Dødstallet stiger efter valguro i Zimbabwe

Dødstallet efter onsdagens valgrelaterede uroligheder i Zimbabwe er steget fra tre til seks, oplyser politiet.

Tre ofre døde af de kvæstelser, de pådrog sig under onsdagens demonstration i hovedstaden, Harare.

- Antallet af døde er beklageligvis og uheldigvis steget til seks, idet tre af ofrene bukkede under for kvæstelserne, siger politiets talskvinde Charity Charamba.

Hun tilføjer ifølge nyhedsbureauet AFP, at situationen stadig er meget spændt, særligt i Harare, og at hærens tilstedeværelse stadig er nødvendig for at sørge for sikkerheden.

Mindst 14 andre blev ifølge politiet såret under optøjerne, da politi og soldater greb ind mod oppositionens tilhængere. De var gået på gaden for at protestere over, at resultatet af mandagens præsidentvalg endnu ikke var offentliggjort.

Regeringen under præsident Emmerson Mnangagwa har beskyldt oppositionspartiet MDC for at have opildnet til urolighederne.

Mnangagwa har imidlertid også skrevet på Twitter, at han ønsker en uafhængig undersøgelse af drabene på de seks demonstranter.

/ritzau/Reuters