Dødsulykke: Personbil og traktor stødte sammen

NØRAGER: En mand omkom, da han torsdag eftermiddag i en personbil stødte frontalt sammen med en traktor i Nørager.

Ulykken skete omkring klokken 14.55 i krydset mellem den gennemgående hovedgade i Nørager, Bredgade, og Mejerivej tæt ved Nørager Mejeri.

Ifølge indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab i Rebild ,Caspar Weisberg, synes bilen at være drejet rundt i sammenstødet og er blevet ramt yderligere af traktoren i førersiden. Derved blev føreren fastklemt, og Nordjyllands Beredskab måtte med kæder trække bilen fra hinanden for at få manden ud.

Ambulancen fik assistance fra en paramediciner og en ambulancehelikopter, men mandens liv stod ikke til at redde.

Nordjyllands Politi har netop i en pressemeddelelse bekræftet, at føreren af personbilen afgået ved døden, og at man er ved at underrette de pårørende.

Politiet oplyser yderligere, at vejen i øjeblikket er spærret.

"Færdsel fra syd kan køre ad Nøragervej uden om uheldet og færdsel fra nord kan køre ad Troldvej uden om uheldet", skriver politiet.

Traktorføreren er fysisk sluppet fra ulykken uden skrammer.