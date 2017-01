AALBORG: En misforståelse om reglerne for mobiltelefoner på en folkeskole i Aalborg Kommune, endte tirsdag med, at en 16-årig elev blev dømt for vold mod en lærer.

Episoden fandt sted i september sidste år, hvor den 16-årige blev bedt om at aflevere sin mobiltelefon, inden timen begyndte. Skolen kørte nemlig et forsøg, hvor mobilerne blev gemt væk i skoletiden.

Men den 16-årige havde dispensation fra den ordning, fordi hun havde et særligt behov for at komme i kontakt med sine omgivelser. Den dag var der dog en ny lærer, som ikke var klar over, at eleven havde lov til at beholde sin telefon på sig, fortæller anklager Jette Rubien.

Og da eleven fik behov for at ringe, blev hun nægtet at få udleveret telefonen. Det endte i skænderi, hvor den 16-årige slog læreren på armen og i maven.

Det var den handling, som Retten i Aalborg tirsdag skulle tage stilling til. Men sagens omstændigheder gjorde, at anklager Jette Rubien undlod at kræve fængselsstraf til den 16-årige, og i stedet gik efter den mildest mulige sanktion - nemlig en bøde.

Derfor blev den 16-årige folkeskoleelev idømt dagbøder på i alt 4000 kroner.

Eleven modtog dommen.