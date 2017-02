VENDSYSSEL: En 19-årig mand er ved Retten i Hjørring idømt 40 dages betinget fængsel for at have haft et seksuelt forhold til en pige på 13 år, som han havde mødt på Snapchat.

Det oplyser anklager Anders Koukoumis.

Den 19-årige og den 13-årige fået kontakt til hinanden via Snapchat, og efter nogle beskeder aftalte de to at mødes i en park, hvor de var sammen seksuelt.

Sagen blev senere anmeldt, da pigens forældre opdagede forholdet mellem den 19-årige mand og den mindreårige datter.

I retten tilstod den 19-årige forholdet til pigen. Han modtog dommen.