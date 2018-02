Dømt for skud og knivstik - frifundet for drabsforsøg

AALBORG: En 26-årig mand er blevet idømt tre et halvt års fængsel for at have skudt mod en menneskemængde på en parkeringsplads i Aalborg Øst samt for at have kørt en mand ned i bil.

En 23-årig mand er idømt fire et halvt års fængsel i sagen for skudepisoden og for et knivstikkeri under karneval sidste år.

Det afgjorde et nævningeting ved Retten i Aalborg tirsdag.

Mændene var ellers tiltalt for drabsforsøg i forbindelse med skudepisoden, men det blev de begge frifundet for. I stedet takserede retten skyderiet som forsætlig fareforvoldelse.

Dom: Skud var ikke drabsforsøg

Skudepisoden fandt sted 2. april på parkeringspladsen foran Kiwi på Saltumvej. Her blev der affyret otte skud mod en menneskemængde, hvor en mand skudt i knæet. Flere af skuddene ramte også facaden på Kiwi.

Efterfølgende blev en anden mand blev kørt ned af den bil, hvori gerningsmændene sad.

Den 26-årige og den 23-årige var begge tiltalt for drabsforsøg og subsidiært grov vold, da det var anklagemyndighedens opfattelse, at skuddene blev afgivet for at dræbe.

Men selvom nævningetinget lagde til grund, at det var de to mænd, der havde affyret de otte skud, så fandt retten ikke, at der ikke var beviser nok for at dømme de to mænd for hverken drabsforsøg eller grov vold.

Derfor blev mændene dømt for den mere subsidiære tiltalte - nemlig efter straffelovens paragraf 252 ved at have udsat andres liv for fare ved at have affyret skuddene.

Skyldig i påkørsel

De to mænd har nægtet sig skyldige i skyderiet, og det var kun den 26-årige, der ville udtale sig i retten under retssagen. Han ville dog kun fortælle om sig selv, og ønskede således ikke at fortælle noget som helst om andre - herunder hvem der var til stede den aften skyderiet fandt sted.

Den 26-årige erkendte, at han var til stede under skyderiet, og at det var ham der kørte bilen, der senere er blevet udpeget som gerningsmændenes bil. Ifølge ham kørte han rundt med nogle kammerater, og det var ved Kiwi for at købe cigaretter, da der pludselig blev affyret skud.

Den 26-årige har forklaret, at han blev bange og derfor kørte hurtigt væk fra stedet, hvor han - ifølge ham selv - ved et uheld påkørte personen.

Den forklaring valgte retten altså ikke at følge, men fandt at den 26-årige havde påkørt personen med vilje, og derfor blev han fundet skyldig i grov vold for dette forhold.

Derimod blev den 23-årige, som var passager i bilen, frifundet, da et flertal i nævningetinget ikke mente, at det var bevist, at han havde hensigt til påkørslen.

Dømt for knivstikkeri

Den 23-årige blev desuden dømt for et knivstikkeri under sidste års karneval 27. maj, hvor en mand blev stukket i maven.

Det forhold erkendte den 23-årige, men ønskede derudover heller ikke at udtale sig om knivstikkeriet.

Både den 23-årige og den 26-årige har udbedt sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.