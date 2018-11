22-årig tæskede og truede en kvinde og hendes mor

BEDSTED: En aften i begyndelsen af september gik det voldsomt for sig i Bedsted, hvor en dengang 20-årig mand begik vold over for en 22-årig kvinde og hendes mor.

Den 20-årige havde også truet de forskellige personer på livet. Herudover havde han også kort efter i nærheden af Visby smidt en havestol efter en bil, hvor en af kvinderne sad.

Ifølge anklagepunkterne var det ikke første gang, at den nu 21-årige havde begået vold, men ifølge den 21-åriges forsvarer valgte dommerne, at de tilfælde, hvor det var sat til at være grov vold, blev det bedømt som almindelig vold. Derudover blev den 21-årige frifundet for en af truslerne.

Det hele blev vurderet til en samlet straf på 10 måneders fængsel og den 21-årige, som blev varetægtsfængslet dagen efter episoderne, accepterede foruden dommen også at fortsætte bag tremmer, til straffen er afsonet.

Fordi den 21-årige har beholdt sit statsborgerskab fra et andet europæisk land, var der også et krav om udvisning, men det blev sat til at være en betinget afgørelse.