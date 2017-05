Dømt for voldtægt af 15-årig datter

Det var blandt andet dna-spor på pigen, som betød, at en domsmandsret dømte en 40-årig mand for voldtægt af sin datter.Arkivfoto

SYDTHY: Det blev til en dom på tre år og seks måneders fængsel til en 40-årig mand fra Sydthy for voldtægt af en 15-årig datter, blufærdighedskrænkelse af datterens veninde og så overtrædelse af våbenloven ved at besidde en såkaldt US Carabin uden tilladelse.

- Min klient fastholder sin uskyld, og derfor er vi nødt til at anke, siger hans forsvarer, advokat Rasmus Kronborg.

Derudover mener den 40-årige, at straffen for det ulovlige våben skal gøres mildere.

Dommerne var alle enige om både skyld og straf, og at pigen skal have en erstatning på 75.000 kroner.

Det blev også besluttet, at den 40-årige, som har siddet varetægtsfængslet siden nytår, fortsat skal sidde bag tremmer, til han kan afsone straffen, og den afgørelse blev kæret til landsretten.