Dømt: Skulle sælge 3,5 kilo amfetamin

HIMMERLAND: En 38-årig mand er blevet idømt fem års fængsel for at have været i besiddelse af 3,5 kilo amfetamin og omkring 8000 piler med henblik på videresalg.

Manden blev nærmest taget på fersk gerning 17. juni ved McDonalds i Haverslev, hvor han skulle mødes med købere til de store mængder narko.

Det fortæller anklager Kim Kristensen.

Tilstod alt

Politiet havde fået et tip om, at der ville ske noget på McDonalds, og da de mødte den 38-årige, fandt de omkring 300 gram amfetamin på ham. Politiet ransagede efterfølgende hans bopæl i Himmerland, hvor de fandt de store mængder narko.

Den 38-årige erkendte fra starten, at han var i besiddelse af stofferne for at sælge dem videre. Det gjorde han også mandag i Retten i Aalborg, hvor han fik sin dom.

Men han ønskede dog ikke at fortælle, hvor han havde fået narkoen fra, eller hvem han skulle mødes med på McDonalds, fortæller Kim Kristensen.

Manden er ikke tidligere straffet for lignende kriminalitet, og i retten forklarede han, at han havde forsøgt sig med narkohandel, fordi han var kommet i økonomisk uføre, fortæller anklageren.

Manden modtog dommen.