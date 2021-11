Dokumentar: TV 2-vært tilbudt fast job hvis hun ville have sex

DANMARK:Den mangeårige TV 2-vært Janni Pedersen er en af de kvinder, der optræder med sin historie om uønskede seksuelle tilnærmelser i en dokumentar om en usund kultur med seksuelle undertoner på tv-stationen.

Det siger hun søndag til mediet Journalisten.

Hun medvirker, fordi der fortsat er behov for at sætte fokus på en usund kultur, men værten fortæller også, at hun ikke nødvendigvis er vild med, at det nu er hende, der står frem i dokumentaren.

- Jeg har ikke lyst til at være case. Jeg har bare lyst til at gå på arbejde og gøre det så godt som muligt, siger hun til mediet.

Det var Sofie Linde, der i august 2020 satte gang i den danske Metoo-bølge, og efterfølgende rettede opmærksomheden sig hurtigt mod TV 2.

Da tv-stationens egen dokumentarafdeling henvendte sig til Janni Pedersen for at høre, om hun kunne tænkte sig at indgå som case, var hun stolt over, at TV 2 havde modet til at se kritisk på sig selv.

- Det betød meget for mange mennesker på TV 2, at vores egen organisation blev behandlet på lige fod med alle andre. Det var der noget power i, siger hun.

Tv-stationen valgte dog ikke at fortsætte med dokumentarprojektet, da det ifølge TV 2-ledelsen ikke var troværdigt, at de skulle lave en undersøgelse af sig selv.

I dokumentaren, der siden er blevet samlet op af et andet produktionsselskab, fortæller 53-årige Janni Pedersen for første gang om sine oplevelser.

- En chef misbrugte sin magt til at forsøge at komme i kassen med mig. Jeg fik at vide, at jeg ville blive fastansat inden for en måned, hvis vi havde sex, lyder det.

Hun slår dog fast, at hun ikke deltager i dokumentaren at få hævn. Hun har nemlig fået en undskyldning fra den pågældende person, der siden har fratrådt sin stilling.

- Faktisk er jeg kun med i dokumentaren på grund af min datter.

- Hun siger til mig: "Det er kvinder som dig, der er nødt til at stille sig frem, fordi I har de bredeste skuldre. Ellers kommer vi aldrig det her til livs".

TV 2-dokumentaren "Metoo: Sexisme Bag Skærmen" kan ses på discovery+ fra mandag.

/ritzau/