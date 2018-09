17-årig voldtaget af 64-årig mens hun sov

AALBORG: En 64-årig mand blev onsdag idømt et år og to måneders fængsel for at have voldtaget en 17-årig ung kvinde, mens hun sov.

Det oplyser anklager Torben Kaufmann.

Voldtægten skete om natten 12. maj i den 64-åriges lejlighed. Forinden havde manden mødt en gruppe unge mennesker på J. F. Kennedys Plads efter en druktur, og han inviterede gruppen med op i sin lejlighed for at drikke videre.

Midt om natten faldt selskabet i søvn rundt omkring i lejligheden, men den 17-årige kvinde sov sammen med sin kæreste i mandens seng.

Den 64-årige tilstod i Retten i Aalborg, at han havde udnyttet, at den unge kvinde var beruset og lå og sov til at voldtage hende, fortæller Torben Kaufmann.

Han valgte at modtage dommen.