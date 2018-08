Dom: 32-årig filmede nøgne mænd og drenge i Gigantium

AALBORG: En 32-årig mand er blevet idømt fem måneders fængsel for at have filmet flere nøgne mænd og mindreårige drenge i omklædningsrummet i svømmehallen i Gigantium.

Det oplyser anklager Mikkel Holdensgaard.

Sagen har tidligere været behandlet ved Retten i Aalborg, hvor manden blev fundet skyldig, og torsdag blev straffen så udmålt.

Optog med mobiltelefon

Episoden fandt sted 5. marts sidste år, hvor den 32-årige optog 11 videoer med sin mobiltelefon. Det blev dog opdaget af en anden badegæst, der anmeldte manden.

Den 32-årige erkendte, at han havde filmet mændene og drengene i omklædningsrummet og forklarede, at han egentlig havde taget sin mobiltelefon frem for at tjekke fodboldresultater, men da han stod med telefonen i hånden, kunne han ikke stå for fristelsen til at filme, fortæller Mikkel Holdensgaard.

Erkendte videoerne

I straffen på fem måneders fængsel er også en reststraf på to måneder, som manden har fået for samme type kriminalitet, oplyser anklageren.

Retten i Aalborg lagde i domme vægt på, at optagelserne var en stor krænkelse for personerne i omklædningsrummet, og retten fandt at det var en skærpende omstændighed, at flere af dem, manden filmene, var børn, fortæller Mikkel Holdensgaard, der er godt tilfreds med dommen.

- Den viser, at der bliver slået hårdt ned på denne type kriminalitet, siger anklageren.

Udover fængselsdommen har den 32-årige forbud mod at komme i nærheden af Gigantium i fem år. Ham tog sin betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.