Dom havnede i en anden mands e-boks

NORDJYLLAND: - Jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke er mere styr på det. Det er trods alt Danmarks Domstole. Man kan vel godt tillade sig at forvente, at tingene fungerer helt efter bogen lige nøjagtig der.

48-årige Michael Andersen fra Løgstør er fuld af forundring, efter han forleden åbnede sin elektroniske postkasse - e-boks - på sin computer.

Her lå der nemlig en dom fra Retten i Aalborg. Michael Andersen har bare ikke været involveret i nogen retssag.

- Jeg blev faktisk lige lidt nervøs. Men det gik hurtigt op for mig, at det slet ikke er en sag, der kommer mig ved, siger Michael Andersen.

Det drejer sig om en sag fra Fogedretten i Aalborg, hvor en mand fra Aalborg Øst har været uenig med Jyske Finans A/S om tilbagetagelse af en bil.

- Der gik ikke mange sekunder, før jeg kunne konstatere, at det var en helt anden mands navn, der stod på brevet. Det var helt åbenlyst, at dommen fra Fogedretten var havnet i den forkerte postkasse, lyder det fra Michael Andersen, som har valgt at stå frem med sagen, efter at venner og bekendte opfordrede ham til det.

- Egentlig tænkte jeg, at det bare var at slette den - men sagen er jo faktisk langt mere alvorlig. Jeg synes, det er meget tankevækkende og stærkt foruroligende, at dybt fortrolige oplysninger fra en instans som Danmarks Domstole havner i de forkerte hænder på grund af noget elektronisk bøvl.

- Hvad nu, hvis det havde været en meget alvorlig sag om mishandling af børn, vold mod ægtefælle - hvad ved jeg? Det kunne jo være, at der var en, som havde taget et screen-foto af brevet og lagt det hele ud på Facebook, funderer Michael Andersen.

Hos Retten i Aalborg beklager retspræsident Malene Urup fejlen mange gange.

- Det er en menneskelig fejl i forbindelse med indtastningen, der har gjort, at kendelsen er blevet sendt til den forkerte person, forklarer Malene Urup.