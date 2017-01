HANSTHOLM: Da en nu 54-årig mand fra Hanstholm i 2015 valgte at fremstille en 14 sekunder lang video om et missilangreb på asylcenteret i Hanstholm, var det ment som en spøg.

Og det fastholdt han stadig i den nu afsluttede retssag, hvor han og en nu 46-årig mand også fra Hanstholm begge blev idømt otte dagbøder på 500 kroner hver.

Den 46-årige havde videoen liggende på sin Facebook-profil, og det betød for ham en anholdelse og en tur foran en dommer i et grundlovsforhør, men uden at han blev fængslet.

- De fastholdt begge, at det var ment som en spøg, forklarer den 54-åriges forsvarer, advokat Carsten Lyngs og fortæller, at begge mændene modtog dom og straf.

Den 46-åriges forsvarer, Pernille Rüsz Bloch, siger, at sagen begyndte med sigtelser for trusler mod embedsmand i funktion og direkte trusler, men endte altså med sigtelse for at overtræde racismeparagraffen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra anklageren i sagen.