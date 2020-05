Dominerende AaB må nøjes med et point i Esbjerg

ESBJERG:Indskiftede Søren Tengstedt sørgede med sin første superligascoring for en pointdeling i søndagens 1-1-kamp mellem AaB og Esbjerg.

Den 19-årige angriber udlignede til 1-1 med ti minutter igen i en kamp, hvor AaB skulle have haft alle tre point.

Gæsterne dominerede det meste af kampen og havde flest chancer, men det var alligevel Esbjerg, der kom foran i midten af anden halvleg ved Yuri Yakovenko.

Det var første superligakamp for begge mandskaber, efter at coronapandemien satte en stopper for spillet tilbage i marts.

Et enkelt point til de to mandskaber rørte ikke det store ved stillingen.

Esbjerg er stadig placeret næstsidst med 18 point, mens AaB beholder sjettepladsen med 38 point før resten af opgørene i 25. spillerunde.

AaB dominerede første halvleg og havde flere gode chancer, men hver gang var en velspillende Vito Mannone i Esbjerg-buret i vejen til at afværge forsøgene.

I den anden ende havde hjemmeholdets startdebutant Mads Larsen chancen for at score sit første superligamål efter 29 minutter efter godt forarbejde fra Mohammed Dauda, men en fremstormende Jacob Rinne i AaB-målet fik afværget forsøget.

Efter 67 minutter var det lidt overraskende Esbjerg, der kom i front, da Yakovenko blev spillet helt fri inde foran mål af Rafal Kurzawa, og angriberen kunne nemt sparke bolden i kassen.

I det 82. minut fik AaB så udlignet, da indskiftede Søren Tengstedt med hovedet scorede sit første superligamål.

/ritzau/