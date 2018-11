Domino's udnytter smuthul til at slette smileyrapporter

KØBENHAVN: Krisen fortsætter for pizzakæden Domino's i Danmark. BT skriver søndag, at en stribe Domino's-restauranter har skiftet CVR-nummer, hvilket formelt er et ejerskift.

Det tillader, at man frit kan vælge, om man vil vise gamle smileyrapporter til kunderne.

Seniorrådgiver i fødevarepolitik hos Forbrugerrådet Tænk Camilla Udsen mener, der er tale om en overlagt strategi:

- Det ser ikke kønt ud. Der tegner sig et mønster, hvor Domino's misbruger systemet til selektivt at videreføre gode smileys og kassere de dårlige, siger hun til BT.

Ifølge avisen er der tale om flere af de Domino's-filialer, der i forbrugerprogrammet Operation X på TV2 i september blev afsløret i at have alvorlige problemer med datomærkning og hygiejne.

Foruden ejerskifter i seks restauranter har man lukket syv Domino's-filialer efter hygiejneskandalerne.

Domino's oplyser til BT, at man siden oktober har ændret procedurer ved ejerskifter, så man nu overfører al kontrolhistorik ved ændret ejerskab.

/ritzau/