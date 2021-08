Dommens dag for mand og muligvis også partiet

I de dage var Dansk Folkeparti på toppen - politisk og geografisk. Knapt to måneder tidligere havde 21.1 procent af danskerne stemt på liste O, og DF var nu nationens næststørste parti.

De 37 folketingsmedlemmer - 15 af dem helt nye - var sammen med andre fra partiet samlet til sommergruppemøde på Color Hotel lidt syd for i Skagen. Stemningen var helt i top, der var meget at fejre og der var generel stor tro på fremtiden.

- Det har været tre hyggelige dage her. Vi har diskuteret rigtig meget politik, men der har også været tid til socialt samvær og andre oplevelser. Tirsdag var vi på bustur til kunstmuseet og med sandormen til Grenen. Her fik vi champagne og jordbær på et bord dækket med dug i dannebrogstern, fortalte Ib Poulsen, nyvalgt folketingsmedlem fra Thisted, til Nordjyskes udsendte.

Om EU havde betalt champagne og jordbær er uvist, men noget af den samlede regning for sommergruppemødet har unionen i hvert fald betalt. For hvad Ib Poulsen og andre ikke vidste var, at de samtidig - muligvis - også havde været til en konference arrangeret af det dengang totalt ukendte parti, MELD.

- Jeg deltog i Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015, der var ikke noget separat møde eller konference med MELD, lød det fra Bent Bøgsted, da han tirsdag havde taget turen fra Vendsyssel til retten i Lyngby, hvor han var indkaldt som vidne i retssagen mod Morten Messerschmidt.

Partiets - måske tidligere - kronprins er tiltalt for svindel og dokumentfalsk. I følge anklagen skulle han have opfundet konferencen for at få EU til at betale godt 98.000 kroner. Det er ikke nogen formue - slet ikke set i lyset af den regning, Dansk Folkeparti er i gang med at afbetale på. Hvor meget den endelige regning kommer til at lyde på, er ikke afklaret, men i yderste konsekvens kan den blive så høj, at Dansk Folkepartis dage med indflydelse og magt er ovre for altid. Risikoen for, at de ender som moderpartiet, hedengange Fremskridtspartiet, er reel, hvis ikke kurven snart vender.

Dommen først falder fredag eftermiddag, men efter retsmøderne står to ting i hvert fald klart.

1:Meld leverede aldrig noget reelt politisk arbejde, og om der har været andet formål med stiftelsen af foretagendet end at få pamper-snablen ned i EU-kassen er stadig tvivlsomt. Det er ikke nødvendigvis ulovligt, men det er stærkt belastende for en politiker, der ved EU-valget i 2014 fik 465.758 stemmer på at tale dunder mod korruption og bureaukrati. I dag fremstår han som skolebogseksemplet på politisk fråds for skattekroner og kan ikke længere håne EU for pengespild uden også at håne sig selv.

2:Dansk Folkeparti har altid forsøgt at fremstå som en stor familie, der passer på hinanden, Men retssagen har tegnet et billede af en stærk dysfunktionel familie. Ingen af de mange parti-medlemmer, der var indkaldt som vidner, gjorde noget forsøg på hjælpe manden på anklagebænken ud af pinen. Messerschmidt stod helt alene med påstanden om, at der faktisk var tale om en konference - det siger en del om vidnernes forhold til deres næstformand, at det mest hjælpsomme vidneudsagn faktisk kom fra manden, der lige nu besidder den post, Messerschmidt gerne vil have.

- Jeg ved, at jeg har deltaget i et møde, hvor der var rigtigt meget EU på dagsordenen. Hvornår det kvalificerer sig til at være en EU-konference, det kan jeg ikke vurdere, lød det fra Kristian Thuelsen Dahl, mens alle andre blankt afviste, at de havde været med til nogen form for konference.

At der er intern strid i partiet var således tydeligt at se under retssagen. Messerschmidt har ikke just kun venner i partiet, og den dag han officielt stiller op som formandskandidat, vil det ikke begejstre alle medlemmerne.

Videre folkelig har han aldrig været, og at han kan sidde på anklagebænken og stadig være i spil som mulig ny formand skyldes mest en ting: Manglen på alternativer.

Det er enten Messerschmidt eller Thuelsen Dahl. Sidstnævnte førte nok DF helt til tops i dansk politik, men seks år senere står han som cheftræner for et bundhold i 1. division, og det har fået flere tilhængere til åbent at snakke om formandsskifte.

På mødet - eller konferencen - i Skagen var der ingen, der troede, at det ville gå så galt så hurtigt. I Dansk Folkeblad har de altid været glade for sang, og sommergruppemødet for seks år siden blev vanen tro afsluttet med fællessang. Selvfølgelig en gammel en af slagsen, Jeppe Aakjærs oversættelse af den skotske evergreen, Auld Lang Syne. Om sangvælgeren - næppe den operaelskende Messerschmidt - havde profetiske evner eller bare godt kunne lide sangen er uvist, men i hvert fald indrammer et par verselinjer fint partiets nuværende situation.

Skuld gammel venskab rejn forgo

og stryges fræ wor mind?...

Di skjønne ungdomsdaw, å ja,

de daw så svær å find!