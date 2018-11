Dommens dag for Bendtner: Følg sagen live her

KØBENHAVN: Fremtiden på landsholdet og klubplan står fredag på spil for den voldstiltalte fodboldstjerne Nicklas Bendtner.

Fra klokken 9.30 skal Københavns Byret tage stilling til, om den 30-årige Rosenborg-angriber er skyldig i at have udøvet simpel vold mod en taxichauffør for to måneder siden.

Nederst i artiklen kan du følge liveopdateringer fra retssagen

Bendtner er tiltalt for at have slået taxichaufføren ned og efterfølgende sparket ham i ansigtet, så han fik dobbelt kæbebrud. Chaufføren er tiltalt for forsøg på vold. Begge nægter sig skyldige.

Hvis retten kommer frem til, at den kontroversielle angriber har brudt loven, så er landsholdskarrieren med stor sandsynlighed forbi.

Landstræner Åge Hareide har for længst slået fast, at det er "utænkeligt" med en voldsdømt spiller på landsholdet.

- Det vil være utænkeligt at have en mand dømt for vold på landsholdet, hvis det skulle komme så vidt, sagde Åge Hareide i september, da voldssagen kom frem.

Bendtners skæbne vil fredag blive fulgt flere steder i Dansk Boldspil-Union (DBU). Både hos den nyansatte fodbolddirektør, Peter Møller, og i fodboldens etiske råd.

- Den konkrete sag er man nødt til at forholde sig til. Også fordi det er et spørgsmål om at miskreditere fodbolden og hele det system, der gerne skulle være et forbillede for unge mennesker, siger Per Larsen, der er formand for fodboldens etiske råd.

- Det er klart, at vi er opmærksomme på sagen, men vi har ikke nogen holdning til den, før vi ser, hvordan det ender i retten.

- Vi skal ikke sanktionere over for folk, før det er bevist, at de har lavet noget galt, siger han.

Om DBU rent principielt vil tillade voldsdømte spillere på landsholdet, vil den nyansatte fodbolddirektør, Peter Møller, ikke svare på.

- Den samlede udmelding venter vi med, indtil dommen er afsagt. Vi vil først komme med vores synspunkt, når vi har set og hørt hele sagen blive rullet ud, siger Peter Møller.

Historisk set har voldsdomme ikke forhindret en fortsat karriere i rødt og hvidt. Eksempelvis modtog Stig Tøfting i 1999 en dom for vold i Aarhus, og han fortsatte på landsholdet frem til 2002.

Fodboldkommentator hos Discovery Morten Bruun mener heller ikke, at DBU skal give voldsdømte spillere en tillægsstraf oveni den straf, samfundet har givet dem.

- Bliver Bendtner dømt for vold og får to måneders fængsel, så synes jeg ikke, at der er noget principielt forkert i at udtage ham til det danske landshold.

- Så har han udstået den straf, samfundet har givet ham, siger Morten Bruun.

- Jeg synes, at det er utåleligt, hvis et fodboldforbund eller en klub lægger en ekstra straf oveni. I den pågældende sag kunne man bare lade være med at udtage Bendtner, for han har ikke niveau til landsholdet længere.

Bendtners arbejdsgiver, Rosenborg, har meldt ud, at man helst havde været voldssagen foruden. Heller ikke her, har ledelsen nogen mening om sagen, før der foreligger en dom.

Skulle Nicklas Bendtner få en dom for vold, har han mulighed for at anke til landsretten.

/ritzau/