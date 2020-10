Dommer fængsler bilist efter dødsulykke med barn

KØBENHAVN:Efter en ulykke, som kostede en femårig pige livet, har en dommer på Frederiksberg fredag varetægtsfængslet en 21-årig bilist i fire uger.

Der er en begrundet mistanke mod manden i samtlige de syv sigtelser, som Københavns Politi har rejst, fastslår dommer Eva Hammerum.

Manden sigtes for under særligt skærpende omstændigheder at være årsag til, at pigen døde onsdag eftermiddag på fortovet på Peter Bangs Vej i Valby. Barnets mor blev lettere kvæstet ved påkørslen.

Politiet mistænker den 21-årige for at have været påvirket. En politileder har fredag fortalt, at der blev fundet lattergaspatroner i bilen.

I den sigtelse, som en anklager har fremlagt fredag, tages der højde for, at den unge mand muligvis også var påvirket af hash.

Bilisten har tilstået, at han sad ved rattet, da bilen kørte tværs over vejen og ramte mor og barn på fortovet.

Men han nægter at have været skyld i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

- Det var et uheld, har hans forsvarer, advokat Rune Wiborg, sagt om sin klients forklaring.

Dommeren mener, at manden på fri fod igen vil begå nye lovovertrædelser, stikke af og i øvrigt hindre politiets opklaringsarbejde. Derfor varetægtsfængsles han.

Den 21-årige kærer ikke dommerens kendelse til Østre Landsret.

Offentligheden hører ikke nærmere til hans forklaring. Det skyldes, at retsmødet har været holdt bag lukkede døre.

I retssalen hører man ham kun bekræfte sit navn, sin fødselsdato samt tidspunktet for anholdelsen, før dørene lukkes.

Det er ikke første gang, at den 21-årige møder politi og retsvæsen. Han er "godt kendt", har chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov tidligere fredag sagt til TV2 News.

Tre af de syv sigtelser drejer sig om ulykken og om hans flugt. Den stoppede torsdag aften, da politibetjente anholdt ham i en bil i selskab med to andre.

Under ransagning af en bolig i Ishøj har politiet fundet 51 falske 1000-kronesedler i et pengeskab, 15 gram kokain samt 79 gram hash. Efter anholdelsen viste han sig desuden at være i besiddelse af yderligere fem gram hash.

