Dommer godkender Nicolai Jørgensens skinne

FODBOLD: Angriberen Nicolai Jørgensen er klar til at spille lørdagens VM-playoffkamp i Parken.

Dommeren til lørdagens kamp mellem Danmark og Irland, Milorad Mazic, har forhåndsgodkendt Nicolai Jørgensens skinne til sit venstre håndled.

Det oplyser Dansk Boldspil-Unions (DBU) pressechef, Jacob Wadland, til TV2 Sport.

Jørgensen pådrog sig i søndags et mindre brud på venstre håndled i en kamp for Feyenoord, men har fået lov til at spille med en let kulfiberskinne, som skal støtte det beskadigede håndled, siger Wadland.

Der er dog et forbehold. Den serbiske dommer har fortalt DBU, at han kun vil give grønt lys til skinnen, hvis den bliver tapet op på samme måde, som den var, da han godkendte den fredag.

Jørgensen trænede som den eneste spiller ikke med, da landsholdet mødte op til første træningsdag tirsdag. I stedet konsulterede han en læge.

Onsdag var han så klar til at træne med en skinne.

- Den her skinne og gipsen er tung at gå rundt med, men jeg skal have lavet en ny i dag (onsdag, red.), og den er lavet af kulfiber, så jeg kan spille med den, sagde Jørgensen midt i ugen.

Han oplyste, at der ikke var komplikationer i selve bruddet, så det bliver ikke nødvendigt med en operation.

Lørdagens kamp i Parken fløjtes i gang klokken 20.45. Der er returkamp på tirsdag i Dublin. Den samlede vinder af opgørene er klar til VM i Rusland næste sommer.

