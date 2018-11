Kvinde sigtet for drab og partering: Nu er hun løsladt igen

KØBENHAVN: En 68-årig kvinde, der er sigtet for at have dræbt og parteret sin mand i Herlev, er nu på fri fod.

Kvinden er tirsdag blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, men dommeren finder ikke grundlag for at varetægtsfængsle kvinden.

- Jeg varetægtsfængsler dig ikke, hverken på mistanken for drab eller medlidenhedsdrab. Der er helt sikkert begrundet mistanke om usømmelig omgang med lig. Men der er ikke hjemmel og grundlag for en varetægtsfængsling, siger retsformand Anne Berg.

Det er kommet frem, at manden var dødeligt syg.

- Vi har fået at vide, at din mand var terminal syg, og at du beskrives som omsorgsfuld over for din mand.

Kvinden er fortsat sigtet for drab og partering.

Drabet skulle være sket i juli, hævder politiet.

Ifølge sigtelsen er den 68-årige kvinde mistænkt for at have gemt sin mands hoved og ene ben i en fryser, mens resten af liget blev gemt i en blomsterkumme i haven.

Senere blev ligdelene gravet op og efterladt på en adresse, der hedder Krebsdammen - også i Herlev.

Flere måneder senere - natten til mandag - skulle hun have taget hovedet og benet op og gravet det ned i haveforeningen Hjortespring i Herlev.

Ved at løslade kvinden går dommeren imod anklagemyndigheden. Her havde anklagerfuldmægtig Rebekka Have anmodet om at få den sigtede varetægtsfængslet.

Efter oplæsningen af kendelsen vil anklageren vide, om der er mulighed for at få opretholdt anholdelsen i op til tre døgn.

Men også det afviser dommeren.

- Det har du ikke bedt om.

Dermed kan kvinden forlade retsbygningen i Glostrup. Men da politiet og teknikere er i gang med at undersøge og efterforske hendes bolig, kan hun ikke opholde sig der.

- Nu skal du have hjælp fra kommunen, som skal finde et sted for dig at bo. Det kan være, at politiet også hjælper med det, lyder det fra dommeren.

Til Ekstra Bladet fortæller kvindens forsvarer, advokat Bjørn Lund Madsen, at manden var dødeligt syg af kræft. Det var derfor, at hun efter hans død parterede liget.

- Han var syg, og alt peger i retning af, at han døde naturligt. Og så var hun i chok, siger han til avisen.

Hun afviser dermed at have dræbt sin mand.

/ritzau/