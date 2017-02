KØBENHAVN: Da "X Factors" første del sluttede fredag aften og showets deltagere kunne tage en pause før den endelige afgørelse, var det alt andet end afslappende for dommer Mette Lindberg.

Da DR TV havde slukket kameraerne, fik hun nemlig afløb for frustrationen, efter at hendes gruppe Fyhnen Sisters havde haft tekniske problemer med lyden.

- Jeg råbte lidt i pausen, erkender Mette Lindberg da showet er slut og det står klart, at Fyhnen Sisters er de første, der må forlade de eftertragtede liveshows.

- Men der er ikke noget at gøre, der er jo ikke nogen, der gør sådan noget med vilje. Men jeg er rigtig rasende. Også på deres vegne, siger hun.

Om det var de tekniske problemer, der gjorde udslaget og sendte de to søstre i duoen hjem, kan hun kun spå om. Men faktum er, at seerne hjemme i stuerne ikke kunne høre dele af søstrenes optræden.

- Jeg har ikke lyst til at bebrejde nogen noget, for alting sker af en grund. Men jeg synes, det er så ærgerligt.

Oplevede det ikke selv

- De fik så mange hug til "Five Chair Challenge" og til bootcamp leverede de noget helt andet, så det er første gang, man rigtigt får dem at se, fordi der er meget fokus på nogle af de andre deltagere.

- Og så er der dårlig lyd. Det havde de ikke fortjent. De skulle have haft lov til at skinne, siger Mette Lindberg.

Duoen selv er også skuffet.

- Vi oplevede ikke lydproblemerne så slemt, som vi bagefter fik at vide, at de var. Da vi fik det at vide, syntes vi, at det var mega ærgerligt, især hvis det har haft en betydning, siger Fyhnen Sisters.

"X Factor" sendes fredag klokken 20.00 på DR1.

/ritzau/FOKUS