Dommer tvinger Starbucks til at advare om kræft på produkter

Starbucks og andre kaffeselskaber skal fremover sætte en kræftadvarsel på de produkter, selskaberne sælger i Californien.

Det har en dommer i Los Angeles besluttet.

Dommer Elihu Berle sagde i sin afgørelse onsdag, at Starbucks og andre virksomheder har fejlet i at oplyse om, at risikoen fra en kemisk forbindelse, der opstår, når kaffen ristes, er betydelig.

Det viser retsdokumenter.

Starbucks og omkring 90 andre sagsøgte i sagen har indtil 10. april til at komme med indsigelser mod afgørelsen.

Andre sagsøgte omfatter Green Mountain Coffee Roasters, J.M. Smucker Company og Kraft Foods Global.

/ritzau/Reuters