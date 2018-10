Dommere afviser inhabilitet i momssag mod nordjysk par

AALBORG: Dommer Poul Erik Nielsen og to domsmænd fra byretten i Aalborg "viger ikke sædet" i en straffesag om momssvindel for 7,5 millioner kroner.

I straffesagen er et kendt par fra nordjysk erhvervsliv tiltalt for momssvig af særligt grov karakter.

De to tiltalte har villet have dommeren og de to domsmænd til at erklære sig inhabile, fordi de tidligere har afgjort forskellige spørgsmål i forbindelse med sagens behandling.

Manden og kvinden er omfattet af et navneforbud, som retten nedlagde tilbage i december 2011, og som NORDJYSKE forgæves har forsøgt at få ophævet ved både byretten og landsretten.

Ifølge et anklageskrift, som tilbage i november 2014 blev sendt til Retten i Aalborg, beløber momssvindlen sig til i alt 7,5 millioner kroner.

Angav moms for lavtSvindlen er ifølge anklageskriftet foregået i perioden fra 1. april 2007 til 30. juni 2010.

Den er ifølge anklageskriftet gennemført ved, at tre virksomheder, som de tiltalte kontrollerede, bevidst gav forkerte oplysninger om, hvor mange momspenge det offentlige havde til gode.

Parret er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 289, der har en strafferamme på op til otte års fængsel, og af momslovens paragraf 81.

Anklagemyndigheden kræver parret idømt en bøde, der svarer til det unddragne momsbeløb, og fængselsstraf.