Landsret sætter spionchef fri - men alvorlig mistanke består

KØBENHAVN:Østre Landsret løslader torsdag eftermiddag spionchef Lars Findsen. Dermed omgøres en tidligere afgørelse fra Københavns Byret.

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste blev anholdt 8. december om formiddagen i Københavns Lufthavn.

Siden da har han været frihedsberøvet af Københavns Byret. Den første fængslingskendelse blev afsagt 9. december.

Selv om Lars Findsen nu slipper ud af sin celle, er han langt fra renset. Landsretten finder, at der en begrundet mistanke om, at han har overtrådt en sjældent anvendt paragraf i straffeloven om at røbe statshemmeligheder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra retten.

Løsladelsen er sket efter et usædvanligt langvarigt retsmøde bag lukkede døre. Det varede i alt i 20 timer tirsdag og onsdag.

Her argumenterede hans to forsvarere, advokat Lars Kjeldsen og David Neutzsky-Wulff, for løsladelse, mens anklagerne, vicestatsadvokat Torben Thygesen og specialanklager Jakob Brøgger Nielsen, talte for at fortsætte fængslingen.

Indholdet af sigtelserne mod Lars Findsen kendes ikke. Landsretten har besluttet at hemmeligholde dem.

Torsdag har de tre landsdommere brugt til at votere. Resultatet er blevet, at de afviser byrettens vurdering om, at der var grundlag for varetægtsfængsling af to grunde.

Dels at Lars Findsen på fri fod kunne tænkes at spolere den efterforskning, som Østjyllands Politi er i gang med.

Og dels at han kunne tænkes at begå ny ligeartet kriminalitet, hvis han blev sluppet fri. Altså at han ville blive ved med at tale.

De tre landsdommere har omgjort den kendelse, som en dommer i byretten afsagde 4. februar om, at Lars Findsen skulle være frihedsberøvet frem til 3. marts.

Den 57-årige jurist har nægtet sig skyldig. I en pause i en tidligere retsmøde kaldte han sagen for vanvittig.

Regeringen besluttede at hjemsende ham fra chefposten i efterretningstjenesten i august 2020. Det skyldtes en mistanke om, at der var begået ulovligheder ved overvågning af danske statsborgeres kommunikation.

Både han og andre topfolk blev dog renset af en kommissionsundersøgelse, der blev offentliggjort 13. december sidste år. For få dage forinden blev han altså anholdt.

Sigtelserne skyldes en efterforskning fra PET, som ifølge DR blandt andet har aflyttet Findsens telefon. Den gik angiveligt for alvor i gang i efteråret 2020 på grund af flere historier i medierne om et samarbejde mellem Danmark og USA om tapning af kabler.

