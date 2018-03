Domstol går imod Trump og tillader indvandrerpiger abort

En føderal dommer i USA har sent fredag lokal tid dømt imod præsident Donald Trumps politik om ikke at tillade tilbageholdte, papirløse teenagepiger abort.

Advokater for den amerikanske regering har argumenteret for, at Trumps administration ikke skal give de uledsagede teenagere adgang til abort.

Men dommer Tanya S. Chutkan fra distriktsdomstolen i Washington D.C. besluttede fredag foreløbigt at give den amerikanske borgerrettighedsorganisation ACLU, som repræsenterer pigerne, medhold i sagen.

- Trump-administrationens hjerteløse politik om at nægte unge indvandrerkvinder i føderal varetægt adgang til abort er åbenlyst magtmisbrug, siger Brigitte Amiri, vicedirektør for ACLU's projekt Reproductive Freedom, ifølge CNN.

- Vi er lettede over, at retten har udstedt en ordre, der forhindrer administrationen i at fortsætte denne praksis, mens vores sag kører videre.

- Med dagens afgørelse er vi et skridt tættere på at få stoppet denne ekstreme politik en gang for alle og sikre retfærdighed for alle disse unge kvinder, tilføjer hun.

Donald Trumps administration har gentagne gange forsøgt at blokere for, at indvandrerkvinder, som tilbageholdes af myndighederne, kan få foretaget en abort.

Ifølge ACLU ignorerer Trump-administrationen "åbenlyst det faktum, som højesteret har opretholdt de sidste 45 år: At abort er en grundlæggende rettighed i henhold til den amerikanske forfatning".

- Rettigheden afhænger ikke af ens status som indvandrer, udtaler Brigitte Amiri.

I en højt profileret sag sidste år repræsenterede ACLU en teenager, der var kommet ulovligt til USA i september. Mens hun var i myndighedernes varetægt i Texas, fandt man ud af, at hun var gravid.

En domstol gav hende tilladelse til at få en abort, men føderale embedsmænd nægtede at transportere hende til lægen eller midlertidigt løslade hende, så hun kunne få foretaget indgrebet.

Som resultat af et søgsmål endte pigen med at få en abort i oktober.

/ritzau/