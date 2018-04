Donald Trump afviser handelskrig i aggressivt tweet

Aktiemarkederne bløder, og økonomer verden over vrider hænder, efter at USA og Kina har udvekslet varsler om straftolde mod hinanden det seneste døgn. Udsigten til en handelskrig giver store bekymringer.

Onsdag over middag afviser USA's præsident, Donald Trump, dog, at de to lande har gang i en handelskrig. Samtidig gyder USA's handelsminister, Wilbur Ross, olie på vandene.

- Vi er ikke i en handelskrig med Kina. Den krig blev tabt for længe siden af de tåbelige eller inkompetente folk, der har repræsenteret USA, skriver Donald Trump på Twitter.

- Nu har vi et handelsbalanceunderskud på 500 milliarder dollar om året med tyveri af intellektuelle rettigheder for yderligere 300 milliarder dollar.

- Vi kan ikke lade dette fortsætte!, skriver Donald Trump.

Udmeldingen kommer, kort før de amerikanske aktiemarkeder åbner med udsigt til markant fald.

Det er udløst af, at USA tirsdag aften varslede straftold på 25 procent på over 1300 varegrupper fra Kina.

Onsdag formiddag svarede Kina prompte igen ved at varsle en lignende straftold på 106 varegrupper fra USA, heriblandt sojabønner. Eksporten af sojabønner er vigtig for det amerikanske landbrug.

Eskaleringen af konflikten mellem de to lande har sendt rystelser gennem finansmarkederne, da udsigten til en handelskrig skaber frygt.

Det danske OMX C20 Cap-indeks falder kort før klokken 14 med 1,7 procent, og de toneangivende europæiske indeks ligger også i rødt.

Samtidig med Donald Trumps tweet har den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross, dog mildere toner med i et interview med tv-kanalen CNBC.

Her kalder han Kinas svar for "proportionelt" med USA's og siger, at han ikke vil blive overrasket, hvis resultatet af de varslede straftolde bliver nye forhandlinger mellem de to lande.

Han fortæller dog også, at han forventer, at resten af verden støtter et kraftigere svar på Kinas forhold til resten af verden, når det kommer til handel.

Kina har tidligere opfordret verdenssamfundet til at stå sammen med dem om at stoppe USA's unilaterale indførsel af straftold uden om det etablerede system.

/ritzau/