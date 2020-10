Udskrevet Donald Trump: Vær ikke bange for coronavirus

BETHESDA: Præsident Donald Trump kom mandag aften lokal tid hjem til Det Hvide Hus efter tre døgns indlæggelse på Walter Reed-militærhospital i Maryland. Her var han indlagt med covid-19.

I en videomeddelelse, som præsidenten har delt på Twitter efter sin hjemkomst, opfordrer Trump amerikanere til "at komme ud" og ikke være bange for virusset.

- Jeg har lært så meget om coronavirus. En ting, der er sikkert, lad det ikke dominere jeres liv. Vær ikke bange for covid.

- Vi skal tilbage, og vi skal tilbage på job. Vi skal komme ud, men vær forsigtige, siger Trump i videoen.

Trump var iført mundbind, da han vinkede til de fremmødte journalister og vendte tomlen op, inden han gik op ad trapperne til sin bolig.

Her tog han mundbindet af og stillede op foran fotograferne, gav dobbelt "thumbs up" og gjorde honnør.

I videoen fra Det Hvide Hus giver Trump sit syn på coronavirus.

- Jeg ved, at der var en risiko, en fare. Det er okay. Men nu har jeg det bedre, jeg kan være blevet immun, det ved jeg ikke, siger præsidenten.

I Det Hvide Hus er præsidenten genforenet med førstedame Melania Trump, som også er smittet med coronavirus.

Da Trump forlod Walter Reed-hospitalet, spurgte en journalist, hvor mange af præsidentens ansatte der var syge.

Trump svarede ikke på spørgsmålet. I stedet lød der et "mange tak" fra præsidenten.

- Tror du, at du kan være en superspreder? spurgte den samme journalist.

Heller ikke det spørgsmål svarede Trump på. I stedet vendte han tomlen op, før han satte sig ind i sin bil og kørte mod helikopterpladsen ved siden af hospitalet.

Trump har fået massiv kritik for en køretur søndag, hvor han fra bagsædet af en bil vinkede til de tilhængere, der havde samlet sig foran militærhospitalet for at vise deres støtte til præsidenten.

Det fik flere sundhedseksperter til at kritisere præsidenten for at have udsat sin chauffør og sine livvagter for unødig smitterisiko ved at køre rundt i den hermetisk lukkede bil.

Kort før at Trump forlod hospitalet, skrev han på Twitter, at han vil være tilbage i valgkampen snart.

- Vil være tilbage på kampagnesporet snart, skrev præsidenten.

Tidligere mandag, da det blev annonceret, at Trump ville blive udskrevet klokken 18.30 lokal tid, skrev Trump på Twitter, at han har det "virkelig godt".

- Vær ikke bange for covid. Lad det ikke dominere dit liv, lød det.

Præsidentens læger oplyste desuden på et pressemøde, at Trump lever op til alle krav for at blive udskrevet.

Den 74-årige Trump blev indlagt på Walter Reed-militærhospital fredag. Hen over weekenden var der meldinger om, at han havde høj feber. Men mandag eftermiddag dansk tid var meldingen fra hans stabschef, Mark Meadows, at præsidenten er i bedring.

