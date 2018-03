Donald Trump vil indføre dødsstraf til narkohandlere

USA's præsident, Donald Trump, vil mandag afsløre en plan for bekæmpelse af det, han kalder en afhængighedskrise i landet.

Planen indeholder blandt andet dødsstraf til narkohandlere, ligesom at den opfordrer Kongressen til at skærpe strafferammen for narkosmuglere.

Det oplyser tjenestemænd fra Det Hvide Hus i en pressemeddelelse søndag aften lokal tid.

Ifølge planen vil regeringen ligeledes forsøge at reducere antallet af recepter på medicin med en tredjedel i løbet af de næste tre år.

Donald Trump vil fremlægge sin plan i New Hampshire, der ifølge nyhedsbureauet Reuters er hårdt ramt af den såkaldte opioid-epidemi.

Opioid-epidemien er en betegnelse for den hurtige stigning i brugen af både receptpligtige og ikke-receptpligtige lægemidler i USA og Canada, som tog sin begyndelse i slutningen af 1990'erne.

/ritzau/Reuters