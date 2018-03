Donald Trump vil senest i maj mødes med Kim Jong-un

USA's præsident, Donald Trump, vil mødes med lederen af det nordkoreanske regime, Kim Jong-un, senest ved udgangen af maj.

Det siger Chung Eui-young, der leder en sydkoreansk delegation af embedsmænd, der er på besøg i Det Hvide Hus, torsdag aften amerikansk tid.

Chung Eui-yong, der er Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver, siger, at Donald Trump "vil mødes med Kim Jong-un i forsøget på at etablere en atomfri koreansk halvø".

Donald Trump bekræfter, at han har accepteret en invitation om at mødes med lederen af det nordkoreanske regime. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det præcise tidspunkt og sted for mødet vil blive afgjort på et senere tidspunkt. Det fremgår af en meddelelse fra Det Hvide Hus.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, havde forinden gennem sydkoreanske embedsmænd overdraget USA's præsident, Donald Trump, et personligt brev med en invitation til et møde mellem de to ledere.

Det oplyser diplomatiske kilder ifølge tv-stationerne CNN og Fox.

Chung Eui-yong kunne fra Det Hvide Hus fortælle, at han har talt med den nordkoreanske leder.

Kim Jong-un har ifølge Chung Eui-young lovet, at han vil stoppe landets atomprøvesprængninger og missiltest.

- Kim har lovet, at Nordkorea vil afholde sig fra yderligere atomprøvesprængninger og missiltest, siger han.

Meldingerne er en sand diplomatisk kovending i det ellers anstrengte forhold mellem Nordkorea på den ene side og USA og dets allierede på den anden.

Gennem hele 2017 har Nordkorea gentagne gange trodset det internationale samfund og FN-resolutioner og gennemført atomprøvesprængninger og forsøg med langtrækkende raketter.

USA's præsident, Donald Trump, har valgt en hård linje over for Nordkorea og har truet med krig. USA er Sydkoreas nærmeste allierede og værn mod Nordkorea.

Også Nordkoreas leder har gentagne gange truet med krig.

I forbindelse med de vinterolympiske lege i sidste måned i Sydkorea opstod der en åbning og opblødning i forholdet mellem de to koreanske stater.

/ritzau/