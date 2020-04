Donationer sikrer dansk eliteidræt hjælp til udskudt OL

OL:Onsdagen bød på godt nyt til dansk eliteidræt.

Salling Fondene, Kirkbi og regeringen er gået sammen om at støtte Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark med i alt 40 millioner kroner.

Beløbet dækker de ekstraudgifter, der er i forbindelse med, at de olympiske lege (OL) og de paralympiske lege (PL) i Tokyo er blevet rykket fra sommeren 2020 til sommeren 2021.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Salling Fondene donerer 15 millioner kroner, mens Kirkbi-koncernen, der ejes af Lego-familien, donerer 10 millioner kroner. Dertil kommer en særbevilling fra regeringen på 15 millioner kroner.

Den økonomiske håndsrækning er nødvendig, hvis de danske atleter næste sommer skal rejse til Tokyo med en lige så god optakt, som det var planen, at atleterne skulle have haft i år, hvis coronavirus ikke havde gennemtvunget en OL-udskydelse.

Størstedelen af de penge, som DIF og Team Danmark benytter i løbet af en olympiade - eller OL-cyklus - på fire år bruges nemlig i det sidste år op til OL.

Pengene går blandt andet til træningslejre og til direkte at støtte atleterne økonomisk, så træning og restitution kan prioriteres.

Da OL er blevet udskudt, bliver 2021 et uventet dyrt år for eliteidrætten, og derfor skaber den ekstraordinære støtte stor glæde hos DIF-formand Niels Nygaard.

- Al eliteidræt er aflyst, og paradokset er, at vi aldrig har haft så meget brug for at samles om noget positivt som nu. Derfor er der mere end nogensinde behov for at hjælpe atleterne, så de kan begejstre os alle med Dannebrog på brystet om et års tid i Tokyo.

- Dansk idræt er derfor meget ydmyg og taknemmelig for de ekstraordinære donationer, siger Niels Nygaard.

Kulturminister Joy Mogensen (S) er glad for, at man fra politisk side kan afhjælpe det pres, som atleter og idrætsforbund er under som følge af OL-udskydelsen.

- Regeringen er derfor klar med en ekstra håndsrækning, så DIF og Team Danmark blandt andet kan støtte atleterne og forlænge kontrakter med trænere og andet idrætspersonale.

- Nu kan Danmark stille i stærkeste opstilling til kamp for medaljer til næste års OL og paralympiske lege, siger Joy Mogensen.

Salling Fondene har med den seneste donation støttet Team Danmark med i alt 140 millioner kroner siden 2009. Kirkbi har nu i alt støttet de danske forberedelser til OL og PL i Tokyo med 50 millioner kroner.

/ritzau/