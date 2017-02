KØBENHAVN: Den forhenværende chef for DR Underholdningsorkestret blev ansat i strid med loven. Det skriver BT.

Da DR’s ensemblechef Kim Bohr i 2012 ansatte Klaus Ib Jørgensen som chef for DR Underholdningsorkestret skete det således, uden andre fik lov til at søge chefstillingen. Derfor beklager DR nu forløbet.

- Stillingen som orkesterchef for DR Underholdningsorkestret burde være slået op. Jeg er ikke i tvivl om, at vi fik den rette mand, men vi har vurderet proceduren igen og må sige, at det er en fejl, og at stillingen skulle være slået op, og det skal jeg beklage, skriver underdirektør i DR Kultur, Julie Vig Albertsen i en mail til BT.

Fra 2012 og frem til i dag har Kim Bohr ansat Klaus Ib Jørgensen i adskillige cheftitler, men ikke én af stillingerne er blevet slået op. Kim Bohr fik Klaus Ib Jørgensen ind i DR ved først at tilbyde ham en stilling som konsulent på deltid i april 2012. Efter blot fire måneder blev ansættelsen konverteret til en fastansættelse som projektleder, og i september 2012 fik Klaus Ib Jørgensen så ansvaret for DR Underholdningsorkestret. Den stilling havde han indtil 2014, hvor han blev projekt-og udviklingschef i DR.

- I mine øjne burde en og formentlig to af de stillinger, Klaus Ib Jørgensen har haft i DR, være blevet slået op, siger Karen-Margrethe Schebye, der er advokat og partner i SJ Law og ekspert i ansættelsesret.

Samtidig kan BT fortælle, at tre ud af fire chefer i DR’s ensembler kender hinanden fra pladeselskabet Edition S, hvor blandt andet Kim Bohr har været bestyrelsesmedlem og Klaus Ib Jørgensen har været direktør. Derudover har de to DR-chefer en så tæt relation, at de har såkaldt "privat brevudveksling" i deres mailkorrespondance, som BT ikke må få aktindsigt i. Hele sagen får Knut Gotfredsen, der er formand for organisationen Transparency International, til at sige:

- Et ord der falder lige for her er, at der er tale om en vennetjeneste i et meget sammenspist miljø, siger han. Et forhold DR afviser:

- Klaus Ib Jørgensen og Kim Bohr havde dengang et professionelt kendskab til hinanden i et forholdsvis lille klassisk musikmiljø i Danmark, skriver underdirektør i DR Kultur, Julie Vig Albertsen til BT.

