HERNING: Det er en svært begejstret underholdningschef ved DR, der lørdag aften kommenterer vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2017.

- Du får mig ikke til at sige, at vi har fundet en vinder af Eurovision. Det gør du simpelthen ikke. Det har jeg sagt de ni forudgående år, og det er nærmest blevet en kliché. Så det har jeg besluttet mig for, at jeg ikke vil sige, siger Jan Lagermand Lundme.

- Men jeg har ment det hvert år. Og jeg mener faktisk også i år, at Anja kan vinde Eurovision. Men jeg vil ikke sige det, siger Jan Lagermand Lundme, der dog må sande, at hans begejstring har afsløret ham.

- Okay. Nu har jeg jo sagt det, griner underholdningschefen.

Den rigtige vinder

Han lægger ikke skjul på sin overbevisning om, at Anja Nissen er den rigtige at sende til Eurovision Song Contest i Kiev.

- Jeg er tryg og glad og ovenud lykkelig. Anja er så overbevisende, når hun synger. Hun ejer scenen, siger Jan Lagermand Lundme.

Både juryen og han selv er enige om, at finalefeltet i årets danske melodigrandprix var stærkt, og at alle tre finalister kunne have klaret sig godt i det europæiske melodigrandprix.

- Jeg har det rigtig godt med, at Anja har vundet. Jeg læner mig rigtig meget tilbage i det, juryen har sagt, for de har ekspertviden, siger Jan Lagermand Lundme.

Om tiende gang bliver lykkens gang, vil blive afsløret i maj, når Eurovision Song Contest løber af stablen i Ukraine.

