Nyt tv-program: "Pludselig boede jeg hos Sussi og Leo"

KØBENHAVN:Et indblik i Danmarks natur og en ung mands hverdag sammen med Sussi og Leo er nogle af de programmer, som danskerne kan se frem til fra DR i det nye år.

Det er kommet frem på et pressemøde i DR Byen. Her har mediehuset også sat dato på, hvornår tv-kanalen DR K lukker som tidligere annonceret. Det sker fra 2. januar.

Blandt de nye programmer er "Vilde Vidunderlige Danmark" og "Pludselig boede jeg hos Sussi og Leo".

Mens det første bliver en serie om naturen og det vilde dyreliv i Danmark, kommer det andet til at følge den unge Lukas, der er flyttet ind hos den nordjyske popduo Sussi og Leo Nielsen.

Af andre kommende tv-programmer kan nævnes "Frederik d. 9.", en serie om Danmarks tidligere konge, "Grænseland", en serie i anledning af 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland, og "Molde", hvor vært Signe Molde vil behandle forskellige aktuelle emner.

DR har varslet en lukning af DR K for at spare penge. Noget af det indhold, der før har ligget under kulturkanalen, bliver nu en del af DR2.

På radiodelen vælger DR at lukke helt for P7 Mix, samtidig med at der skrues ned for blusset på P6 Beat og P8 Jazz.

Ifølge DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, sker lukningerne på grund af det mindre budget, som DR har fået at arbejde med fra politisk side.

- Der er en lang, lang stribe af rigtig gode programmer, som lukker helt på baggrund af de politisk besluttede besparelser, siger hun i forbindelse med pressemødet.

Hun forklarer, at DR nu har taget alle besparelser, der vedrører 2019, 2020 og 2021, på én gang. Det beløber sig ifølge hende til 420 millioner kroner.

- Det er konsekvenserne af det, der for alvor kommer til at træde i kraft fra 2. januar, siger Maria Rørbye Rønn.

En anden ændring, der sker efter nytår, er, at tv-kanalerne DR3 og DR Ultra rykker online, så de bliver en del af DR's streamingunivers.

På flow-tv-siden vil man derfor fremover kun kunne finde DR1, DR2 og DR Ramasjang.

Samtidig vil streamingtjenesten have indhold fra DR3, DR Ultra og det nye DR2+, som vil tilbyde samfunds- og kulturprogrammer.

/ritzau/