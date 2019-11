DR lukker Sporløs og sparer på Hammerslag

KØBENHAVN:I kølvandet på den seneste medieaftale lukker DR en række tv-programmer og kanaler i det nye år.

Det går blandt andet ud over programmerne "Sporløs" og "Danmarks bedste portrætmaler", skriver DR i en pressemeddelelse.

Det har tidligere været fremme, at flere kanaler og programmer på tv- og radiosiden skal lukke, men DR offentliggør mandag en samlet oversigt.

En række programmer som blandt andet "DR2 Dagen" er allerede lukket, men den helt store lukning af kanaler og programmer sker fra nytår.

På det tidspunkt vil der også blive flyttet indhold fra flow-siden til nettet.

DR2 og DR K bliver til en ny samfunds- og kulturkanal og skal fortsætte under navnet DR2. DR3 og DR Ultra skal også vinke farvel til flow.

Også på DR1 vil der ske ændringer. Her flytter den sene tv-avis fra klokken 21.30 til 21 samtidig med, at to korte tv-aviser 17:50 og 19:55 lukker.

- Det betyder, at primetime på DR1 kortes med cirka 100 timer årligt. En række af magasinprogrammerne, der ellers har ligget her, er lukket gennem 2019, for eksempel "Sundhedsmagasinet" og "Kulturmagasinet Gejst".

- Ændringerne betyder også halvt så mange udgaver af "Hammerslag", og at programmer som "Sporløs" og "Danmarks bedste portrætmaler" ikke sendes i 2020, oplyser DR.

Desuden vil DR1 heller ikke længere vise Tour de France og Champions League i håndbold.

DR K-programmerne "Vild med bøger", "Filmselskabet", "Historiequizzen" og "Kunstquizzen" forsvinder også.

Desuden ryger "Quizzen med Gyrith Cecilie Ross", og der kommer markant færre udgaver af temalørdag.

På radiosiden fortsætter P6 Beat og P8 Jazz året ud i 2020, mens P7 Mix lukker efter nytår. Der vil også være færre udgaver af "Liga" på P3.

DR påpeger, at der også vil komme besparelser i 2021, hvis det fra politisk hold fastholdes, at der skal spares 225 millioner kroner årligt fra 2022.

/ritzau/