DR vandt søndagens kamp om tv-seernes gunst

DR's nye dramasatsning "Liberty" vandt søndag aften krigen om tv-seernes gunst.

860.000 så første afsnit af serien, mens 611.000 så TV2's "Greyzone", der blev sendt samme tid. Det viser seertal fra Kantar Gallup.

Begge serier bliver sendt søndag klokken 20.

Anmelderne har taget godt imod begge serier. Men også her er der et lille overtag til DR.

Jyllands-Postens anmelder giver "Liberty", der er en filmatisering af den afdøde forfatter Jakob Ejersbos roman af samme navn, seks stjerner og kalder den "fabelagtig".

- DR har endnu engang bevist, at de går allerforrest, når der skal udvikles nyt kvalitetsdrama til tv, skriver Jyllands-Posten.

Politiken giver afsnittet fire hjerter og konstaterer, at produktionsniveauet er tårnhøjt.

"Greyzone" er ifølge anmelderne også kommet godt fra land.

Især hovedrolleindehaver Birgitte Hjorth Sørensen, som spiller en softwareudvikler, der tages som gidsel, får ros af Politiken:

- Birgitte Hjort Sørensen kan få scenerne til at leve ved et nærvær, uanset om man egentlig var særligt interesseret i dem i udgangspunktet, skriver Politiken, som kvitterer med fire hjerter.

Berlingske giver ligeledes fire stjerner til TV2's nye dramasatsning. Her påpeges det, at "Greyzone" kan være et friskt pust til en "nordic noir"-krimigenre, der måske lider lidt af metaltræthed.

Blandt seerne mellem 20 og 60 år var der et lille overtag til TV2's søndagssatsning: Her så 358.00 "Greyzone", mens 356.000 så "Liberty" på DR1.

/ritzau/