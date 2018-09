Drab: 74-årig mand får behandlingsdom for knivdrab på hustru

AALBORG: Det var en depressiv og desperat 74-årig mand, der 3. november 2017 slog sin 71-årige kone gennem over 50 år ihjel i deres hjem i Skalborg med flere knivstik.

Det kom frem fredag i Retten i Aalborg, hvor den 74-årige tilstod drabet.

Han forklarede, at han slog sin kone ihjel, fordi han skulle indlægges.

Den 74-årige mand er maniodepressiv og konen mente også, at han led af demens.

Han har taget medicin i mange år på grund af en depression i over 20 år, men han ved ikke, hvorfor han denne gang var blevet depressiv.

Dagen inden drabet havde han været ved lægen for at ønske at blive indlagt.

På drabsnatten lå han og sov, og da han vågnede omkring klokken 1 var han desperat. Han havde drømt, at han skulle indlægges, men det ville han ikke. Det svingede nemlig mellem, at han ville indlægges og han ikke ville.

Konen var vågen og de kom i klammeri. Den 71-årige hustru forsøgte at komme ud af huset via terrassedøren.

Den 74-årige tog en samuraikniv fra væggen og stak hende er par gange. Konen flygtede ud i haven og råbte om hjælp. Han stak hende flere gange og slæbte hende ind i stuen, hvor han igen stak konen flere gange.

Den 74-årige har forklaret, at drabet ikke var planlagt, men at det skete, fordi han skulle indlægges.

Han ringede selv til politiet og sagde, at han havde slået sin kone ihjel.

De har været gift i over 50 år, og der havde ikke været problemer i samlivet.

Den 74-årig har siddet fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling siden grundlovsforhøret.

Han er erklæret sindssyg - også i gerningsøjeblikket.

Anklagemyndigheden har derfor nedlagt påstand om anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Retten valgte at følge anklagemyndighedens påstand, og idømte manden anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.