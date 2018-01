Drabssag: Fire mænd dømt skyldige i drab

SKAGEN: Efter flere retsdage og gensidige beskyldninger mellem fire tiltalte blev afgørelsen om skyldsspørgsmålet i forbindelse med drabssagen i Skagen, hvor en 20-årig mand efterfølgende afgik ved døden som følge af svære kvæstelser, tirsdag over middag afsagt ved Retten i Hjørring.

Her stod de fire mænd anklaget for det voldsomme overfald, der blev begået 16. januar 2017 i en lejlighed på Skagavej i Skagen.

De fire mænd på henholdsvis 20, 28, 29 og 42 år blev anholdt efter det brutale overfald på den 20-årige mand, der døde få dage efter overfaldet.

Ved Retten i Hjørring blev alle fire tiltalte dømt skyldige i medvirken til manddrab.

Afgørelsen af skyldsspørgsmålet er således helt i overensstemmelse med anklageskriftet.

Enstemmig afgørelse

Retten fremhævede i opsummeringen, at blandt andet vidneforklaringer, obduktionserklæringen, blodsting, de tiltaltes forklaringer samt den dræbtes tilstand, da han blev fundet, er afgørende for, at de fire mænd kendes skyldige.

Dommeren fortalte desuden, at det var en enstemmig afgørelse blandt nævningetinget.

Alle fire blev dømt for samlet og i forening at have overfaldt den 20-årige, som efterfølgende døde af sine kvæstelser.

Retten har dog anset det for uafklaret, hvem af de fire anklagede der tildelte den afdøde de afgørende slag, som forårsagede den 20-åriges død.

Har nægtet sig skyldige

Den dræbte blev fundet med to knive og en saks i ryggen, og var desuden slået med adskillige salg i hovedet med blandt andet en krydsnøgle og vægtskiver.

Motivet til drabet skulle være, at den 20-årige mand havde solgt ketamin i stedet for amfetamin til den tiltalte 20-årige.

Igennem retssagen har anklagemyndigheden med anklager Peter Rask i spidsen fastholdt, at en eller flere af de fire mænd er gerningsmænd i sagen. De fire mænd har dog nægtet sig skyldige, og har i stedet beskyldt hinanden med flere forskellige forklaringer af hændelsesforløbet.

Procedure, domsafsigelse og strafudmåling ventes at finde sted 15. januar.