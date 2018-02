Drabssag: Øjenvidner så kun biluheld

AALBORG: Retssagen mod tre mænd, der er tiltalt for et uhyggeligt drab på åben gade i Aalborg sidste år, fortsatte tirsdag med vidneafhøringer.

Her skulle blandt andet øjenvidner kaste mere lys over, hvad der skete 5. august omkring klokken 18, hvor en 27-årig tidligere Bandidos-rocker blev dræbt med flere knivstik og slag med et jernrør, efter hans bil var blevet påkørt af en Sort Mercedes i krydset Øster Alle/Langelandsgade.

De tre tiltalte - to mænd på 25 år og en på 28 år - nægter sig alle skyldige i drabet. De to 25-årige har tidligere afgivet forklaring i Retten i Aalborg, mens den 28-årige endnu ikke har ønsket at afgive forklaring.

De to 25-årige erkender at have været involveret i biluheldet, men nægter ethvert kendskab til det efterfølgende drab.

Øjenvidner: Råb og skrig

Der var ingen af de øjenvidner, der afgav forklaring i retten tirsdag, det havde set overfaldet på den 27-årige. I stedet fortalte de om de dramatiske scener, der udspillede sig i forbindelse med uheldet.

Et af vidnerne var selv involveret i uheldet. Han kørte i sin bil sammen med sin kæreste og hans lille søn ad Øster Alle, da han i krydset Øster Alle/Langelandsgade først hørte et smæld, hvorefter hans bil ramt af en anden bil.

- Da jeg kigger op sker der mange ting. Der er folk der løber rundt og råber og skriger, og jeg ser en mand med en lang genstand slå løs på den bil, jeg er stødt sammen med, forklarede han i retten.

Vidnet forklarede også, at han ikke så andre personer eller overfaldet på den 27-årige, da hans fokus var på at hjælpe sin familie efter uheldet.

En anden bilist holdt for rødt i krydset og så de to biler brage sammen og ramme bilen med familien i. Han forklarede, at han var på vej ud af bilen for at hjælpe, men da han så en gruppe personer hoppe ud af de forulykkede biler og begynde at råbe og skrige, skiftede han mening.

Han så heller ikke overfaldet på den 27-årige, da han befandt sig i den modsatte retning af drabsstedet.

Så tumult på gaden

Et tredje øjenvidne overværede den dramatiske episode fra sin lejlighed, hvor der er udsigt til både Øster Alle og Langelandsgade.

Han sad i sin stue, da han hørte et brag. Da han kiggede ud af vinduet, så han de tre forulykkede biler holde i krydset, og der var en masse personer i krydset der løb rundt og råbte - blandt andet hørte han, at en af personerne råbte: "Jeg slår dig ihjel", forklarede han.

Det fik ham til at kigge ned ad Langelandsgade, hvor han så en masse tumult og efterfølgende en person, der lå på fortovet. Vidnet kunne dog ikke se, hvad der foregik, ligesom han heller ikke var i stand til at se ansigterne på personerne, da han er nærsynet, forklarede han.

Nægter kendskab til drab

Ifølge anklagemyndigheden var drabet kulminationen på længere tids uvenskab mellem personer i det kriminelle miljø. Udover den dræbte, så var den 28-årig tiltalte også tidligere medlem af Bandidos. Under første retsdag kom det også frem, at der i perioden op til drabet havde været sammenstød eller konfrontationer mellem den dræbte og to af de tiltalte.

De to 25-årig tiltalte, der har afgivet forklaring, har dog afvist, at der var uoverensstemmelser. De har forklaret, at uheldet var tilfældigt, og at de efterfølgende stak af, ligesom de ikke så overfaldet på den 27-årige.

Retssagen mod de tre mænd fortsætter med flere vidneafhøringer i næste uge. Der forventes at falde dom 22. marts.