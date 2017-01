Nykøbing Falster. Selv om liget aldrig er blevet fundet, er Retten i Nykøbing Falster overbevist om, at den 34-årige syriske kvinde Hediga Morad blev slået ihjel af sin eksmand 10. oktober 2015.



Det er et enigt nævningeting, der lørdag har kendt den 41-årige mand skyldig i drab, siger retsformand Charlotte Thorlaksen. Senere lørdag skal der tages stilling til strafudmålingen.

34-årige Hediga Morad blev sidst set 9. oktober 2015, da hun tog toget fra Vejle til Vordingborg for at aflevere sine to børn hos sin eksmand.

Anklagemyndigheden mener, at den 41-årige mand kvalte ekskonen og lagde hende i bagagerummet på sin bil. Derefter kørte han til Møns Klint og skaffede sig af med liget.

Manden har nægtet sig skyldig hele sagen igennem. Han mener, at Hediga Morad muligvis er taget til Syrien, hvor de begge er fra oprindeligt.

Et af de vigtigste beviser i sagen har været en afskeds-sms på arabisk, som blev sendt fra Hediga Morads til eksmanden. Her stod der blandt andet, at han ikke skulle være bekymret.

En adjunkt fra Forsvarsakademiet har sammenlignet sms'en med mange andre, som Hediga Morad har skrevet tidligere.

I retten sagde han, at sms'en "på ingen måde" kunne være skrevet af hende, og at det er "sandsynligt", at den blev skrevet af den 41-årige eksmand. Dette lægger retten vægt på i sin afgørelse.

Retten lægger også vægt på, at Hediga Morads MasterCard blev sendt til Tyskland og så til Tyrkiet, hvor en af mandens bekendte forsøgte at hæve på det, efter hendes forsvinden.

- Ved at skrive sms'en og hans forsøg på at anvende MasterCardet har (han, red.) forsøgt at skjule begivenheder, der har sammenhæng med (hendes, red.) forsvinden, skriver retten i sin afgørelse.

Den tiltalte, som har et et sort og gråt skæg og er klædt i mørkt tøj, fik lørdag oversat skyldskendelsen af en tolk. Han lyttede opmærksomt, men reagerede ikke synligt på, at han blev kendt skyldig.

Tolken oversætter nu den syv sider lange skyldskendelse for manden.

Mandens forsvarer, Henrik Stagetorn, sagde i sin procedure fredag, at manden bør frikendes, fordi der mangler afgørende beviser mod ham. Han sagde, at tvivlen bør komme den tiltalte til gode.

Hediga Morad og den dømte eksmand er begge fra Syrien oprindeligt.

/ritzau/