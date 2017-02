HJØRRING: Den onde stemme sagde, at hun skulle slå skyggen ihjel. Den gode sagde hun skulle lade være.

- Men jeg vidste skyggen var farlig, så jeg ville slå den ihjel, forklarede den 28-årige kvinde, der står tiltalt for knivdrabet på sin egen niårige datter sidste sommer.

Hun havde igennem længere tid hørt stemmer og set en skygge, som hun var bange for, men på psykiatrisk afdeling, blev hendes lidelse behandlet som en hashpsykose.

- De skulle bare have snakket lidt med mig, så havde de fundet ud af, at det ikke var en hashpsykose, sagde den 28-årige grædende i retten.

- Jeg kunne mærke der var noget galt, men jeg vidste ikke, jeg havde det så slemt, for jeg havde jo lige fået at vide jeg bare kunne tage hjem, forklarede hun videre.

Den skygge, den 28-årige så onsdag aften 15. juni 2016, bevægede sig ind på den niårige datters værelse og lagde sig henover den lille pige i sengen.

Den 28-årige havde ifølge sin forklaring ingen fornemmelse af at pigen lå i sengen, da hun stak kniven i skyggen.

- Det hele var uvirkeligt. Men da jeg havde slået skyggen ihjel, kunne jeg se hende. Jeg kunne ikke holde det ud, så jeg lagde hendes yndlingspude over hende og lagde mig oven på puden for at være tæt på hende. Jeg sagde, hun skulle vågne op, men jeg vidste godt, hun ikke ville komme tilbage. Jeg vidste godt hun var død, men jeg var nødt til at passe på hende, fordi hun var så lille. Jeg blev nødt til at dø, så jeg kunne være sammen med hende, så jeg skar mit håndled over, berettede den 28-årige.

Skyggen bevægede sig nu mod den treårige søns værelse. Men denne gang valgte den 28-årige ikke at lytte til stemmen, der sagde at hun skulle følge efter.

I stedet ringede hun til sin samlever og fortalte hvad hun havde gjort. Han var netop gået en tur med familiens to hunde.

- Jeg var vel 300-400 meter væk, da hun ringede, fortalte børnenes far i retten.

Han vendte om og løb hjem og opdagede til sin rædsel, hvad der var sket, og ringede til alarmcentralen.

- Så slår det mig: Hvad med min søn? Jeg løb ind til ham, men han lå bare i sin seng og kiggede på mig. Jeg tog ham op, og holdt ham, så han ikke kunne se noget, fortalte den 31-årige far.

Han har ikke set sine børns mor siden, men har stadig sin søn hos sig, og kunne fortælle, at drengen har det godt.

Forud for drabet, havde børnenes mor flere gange været indlagt. Hun har længe haft psykiske problemer, men efter hendes mormors død, var det gået "helt galt", og hun har været indlagt på psykiatrisk afdeling flere gange efter eget ønske.

Ifølge overlægen på den psykiatriske afdeling er den 28-årige skrøbelig og sensitiv, men ikke farlig, når hun er indlagt og i medicinsk behandling.

Den 28-årige har været indlagt siden drabet, og har det efter eget udsagn bedre nu.

- Jeg får noget andet medicin nu og har lært min sygdom bedre at kende, fordi der er nogen at snakke med. Det er længe siden skyggen og stemmerne har været der. Jeg er heller ikke længere bange for skyggen, fortalte den 28-årige.