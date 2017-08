Drabstiltalt for farlig til at komme i retten

AALBORG: Formentlig for første gang i Danmark skal en drabssag afvikles på den topsikrede psykiatriske afdeling - Sikringsafdelingen - i Slagelse.

Sagen skulle under normale omstændigheder være kørt ved Retten i Aalborg, men den 23-årige tiltalte mand vurderes som så farlig, at man har valgt at holde sagen på "Sikringen", hvor manden i forvejen sidder varetægtsfængslet.

Det oplyser anklageren i sagen, Thomas Klingenberg.

Den 23-årige er tiltalt for at have stukket den 40-årige Peter Hjort Møller ihjel med adskillige knivstik i en lejlighed i Aalborg sidste år.

Læs også: Tumult i retten: 22-årig drabssigtet gik amok

Ifølge Thomas Klingenberg er det formentlig første gang, man tager det skridt.

- Der er en retssal på Sikringen, men jeg har ikke hørt om, at andre sager er blevet behandlet der. Så det er vist første gang, det sker, siger Thomas Klingenberg.

Den 23-årige mand blev anholdt om natten 27. september sidste år, hvor politiet var blevet kaldt ud til noget tumult i en lejlighed på Gundorfslund.

Da betjentene kom frem, kunne de høre råb derinde, men de kunne ikke komme ind. Få minutter senere kom den dengang 22-årige mand ud indsmurt i blod.

Inde i lejligheden blev Peter Hjort Møller fundet i en blodpøl. Han var blevet stukket flere gange med en kniv og blev erklæret død på stedet.

Det var en kvinde, som havde haft besøg af de to mænd den aften, som tilkaldte politiet.

Dagen efter erkendte den nu tiltalte mand sig skyldig i et grundlovsforhør, som endte mere voldsomt, end de fleste grundlovsforhør gør.

Den unge mand var yderst utilfreds med, at han skulle varetægtsfængsles i fire uger. Han sparkede til en stol og nægtede at sætte sig ned, hvorefter dommeren trykkede på alarmknappen.

Manden blev lagt ned af betjente og vagter, og to patruljer kom til undsætning.

Det har efterfølgende taget lang tid at udarbejde en mentalerklæring om den tiltalte. Derfor er sagen først klar til retten nu.

Anklagemyndigheden mener, at han bør dømmes til anbringelse på Sikringsafdelingen, hvor landets farligste sindssyge kriminelle anbringes.

Datoerne for retssagen er endnu ikke på plads.

/ritzau/