Drabstiltalt ville skyde politimand i brystet

GLOSTRUP: Det var ikke meningen, at politiassistent Jesper Jul skulle dø. Det var ikke meningen, at nogen skulle dø.

Sådan lyder essensen i forklaringen fra en 27-årig mand tirsdag ved Retten i Glostrup. Han er tiltalt for at have skudt og dræbt politiassistent Jesper Jul i en indkørsel til politigården i Albertslund 6. december.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at han kunne dø af det. Jeg troede, at jeg skød ham i brystet. Men da han falder om, ser det helt forkert ud, fortæller den 27-årige.

Fra vidneskranken fortæller den unge mand, at han forinden havde tænkt på, at alle politifolk på grund af terrortruslen var iført skudsikre veste. Og derfor regnede han ikke med, at et skud i bryst eller ryg ville være dræbende.

Aftenen inden nedskydningen havde han stjålet en kaliber 22-pistol af typen Hammerli 2085 i Rødeovre Skytteforening. Og det var den pistol, som han havde med til politigården den tidlige decembermorgen.

Under tirsdagens retsmøde viste anklager Dorthe Vejsig en video fra et overvågningskamera. Videoen viste, hvordan gerningsmanden opsøgte Jesper Jul ved hans patruljebil.

Fra få meters afstand blev der skudt, og Jesper Jul faldt til jorden omgående. Han blev erklæret død på Rigshospitalet dagen efter.

Den tiltalte er villig til at tilstå vold med døden til følge. Men i og med det - ifølge ham selv ikke var meningen at dræbe Jesper Jul, så vil han ikke erkende tiltalen for forsætligt drab.

/ritzau/