Mand anholdt for drab

Farligt kryds: Bilister drøner over for rødt lys

Ældre bilist er træt af at betale for tvunget lægetjek

Ældre bilist er træt af at betale for tvunget lægetjek

Ældre bilist er træt af at betale for tvunget lægetjek

Test: Her er den nye Nokia 3310

Farligt kryds: Bilister drøner over for rødt lys

Grundlovsforhøret finder sted klokken 9.30. Den anholdte er sigtet for drab og vil blive krævet fængslet.

Det er derfor uklart, hvad relationen mellem de to 31-årige er, og hvad motivet bag drabet menes at være.

Manden i telefonen ringede klokken 9.55 og fortalte, at der lå en død mand på hans bopæl på Møllevej. Ni minutter senere blev han anholdt.

Den dræbte blev fundet tirsdag formiddag, efter at en anden 31-årig mand havde ringet til politiet om den døde.

Det oplyser vicepolitiinspektør Jim Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi onsdag morgen forud for et grundlovsforhør i sagen.

THISTED: Det var en 31-årig mand, der tirsdag blev fundet dræbt i et hjem i Thisted.

Grundlovsforhør om drabssag sker formentlig for lukkede døre, og det er derfor sparsomt med oplysninger.

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du altid gøre det via link i nyhedsbrevet, og du bliver med det samme fjernet fra det enkelte nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder annoncer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Dine data er medvirkende til, at du får fremsendt netop de tilbud og nyheder, som er tilpasset dig, og bliver delt med NORDJYSKE Medier og deres til enhver tid værende datterselskaber -du får selvfølgelig kun de(t)nyhedsbrev(e), du her tilmelder dig, og ikke andet.

Med NORDJYSKE Mediers daglige nyhedsbrev kan du se frem til, pr. mail, sms, sociale medier og mobile enheder, at modtage bl.a. nyheder, anmeldelser, blogindlæg, spørgeskemaundersøgelser og gode tilbud på f.eks. billetter til arrangementer, rejser, produkter, deltagelse i konkurrencer og meget mere.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies