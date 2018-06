Dragsbæk A/S køber Oticon-bygningen

THISTED: Dragsbæk A/S overtager pr. 1. juli 2018 den 9.500 kvadratmeter store Oticon-fabrik på Tilstedvej i Thisted. Her håber Dragsbæk at kunne være med til at skabe fremtidens industrieventyr i Thy - baseret på udvikling af nye fødevareprodukter med afsæt i lokale råvarer, lokale aktører og lokalområdets historie og traditioner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Thy Erhvervsforum.

- Ud over at vi selv indretter nyt hovedkvarter i bygningen, vil vi gerne i samarbejde med Thy Erhvervsforum invitere andre fødevareaktører inden for i ønsket om at videreudvikle fødevareerhvervet i området", siger administrerende direktør Christian Munk, Dragsbæk A/S.

- Vi skal tænke nyt, og vi skal tænke på tværs. Dragsbæk har selv været nødsaget til at tænke innovativt. Vi kan umuligt overleve udelukkende som margarinefabrik i et marked, hvor forbruget over 30 år er faldet fra 25 kilo om året pr. dansker til bare 4 kilo. Derfor har vi udviklet mærker som Bakkedal og er samtidig markedsleder for alternativer til mejeri og kød, som p.t. er blandt de varekategorier, der vækster mest i dagligvarehandelen", siger Christian Munk.

- Vi kan komme meget længere ad den vej. Derfor vil Dragsbæk nu samarbejde med lokale virksomheder, der ligesom os ønsker at udvikle bæredygtige produkter, som primært er baseret på lokale råvarer, så de kan fortælle en god historie om Thy. Som vi har gjort med Bakkedal og som eksempelvis Vilsund Blue har gjort med Limfjordens muslinger. Sammen med andre, der ikke bare vil lade stå til, kan vi udvikle nye produkter til fremtidens forbrugere og skabe samlede løsninger, der matcher fremtidens krav, og som ikke begrænser sig til fødevarer. Eksempelvis er bæredygtige emballageløsninger et stort fokusområde i fødevareindustrien. På det område er vi åbne for at dele lokaler og viden med nogen, der kan udvikle løsninger sammen med os, siger Christian Munk.

Han understreger, at det lokale er et vigtigt, bærende element i det nye udviklingshus. "Vi forsøger altid at vægte lokale råvarer og lokale underleverandører og samarbejdspartnere så vidt muligt, siger han.

Dragsbæk A/S overtager bygningen den 1. juli i år, og Oticon og Oticons produktionsenhed DGS, der begge er ejet af William Demant Holding, lejer sig ind i en del af bygningen frem til udgangen af året, og koncernen håber, Dragsbæks og Thy Erhvervsforums initiativ på sigt kan være med til at skabe nye arbejdspladser i Thy.

Og allerede nu står nye lejere på spring. Den nystiftede fødevareklynge Food Cluster Thy planlægger at indrette lokaler og udviklingsfaciliteter i det nye center. "Fødevareklyngen er jo netop baseret på at dele viden og erfaring i fælles udviklingsprojekter for at trække den store fødevaresektor i Thy-området over i fremtidens produkter og løsninger", siger Christian Munk.

Bag Food Cluster Thy står en række af de førende lokale fødevareproducenter, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.v. Klyngen er fostret af Thy Erhvervsforum, hvis formand, Lars Torrild, er ovenud begejstret for Dragsbæks initiativ.

"Det er jo fantastisk, at vi få dage efter dannelsen af Food Cluster Thy får egen adresse og optimale rammer for det innovative samarbejde, der skal gøre Food Cluster Thy til en vækstmotor for fødevaresektoren i området", siger Lars Torrild.

Også Thisted Kommunes borgmester Ulla Vestergaard (S) er henrykt:

- Det er imponerende, at der allerede ligger spændende planer for Oticon-komplekset, før de sidste DGS-medarbejdere har forladt fabrikken", siger hun. "Jeg er overbevist om, at der med Dragsbæks initiativ lægges en grund til at skabe fremtidige arbejdspladser inden for fødevaresektoren, som er et af de mest betydende erhverv i kommunen. Og samtidig er det fantastisk, at Dragsbæks planer kan udgøre et tigerspring fremad for Food Cluster Thy, som samler alle de største fødevareaktører i området under en innovativ paraply, der nu får egen adresse, siger Ulla Vestergaard.